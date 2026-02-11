Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τέσσερις συλλήψεις στη Λάρισα για παραβίαση των μέτρων

Σε τέσσερις συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, που όμως όλες αφορούν στη βόσκηση κοπαδιών έξω από τις σταβλικές εγκαταστάσεις. Οι συλλήψεις έγιναν στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας και στον Τύρναβο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η σύσκεψη στο Μαξίμου

Υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τα επόμενα βήματα στήριξης του κτηνοτροφικού κλάδου.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε ότι η ευλογιά συνιστά ένα σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιμονή, συντονισμό και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους, ο καθένας στο πλαίσιο της δικής του ευθύνης.

Ο υπουργός σημείωσε πως στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

 

