ΕΛΤΑ: Το «φρακαρισμένο» παλιό κέντρο διαλογής στην Αττική και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις που αγγίζουν τους 2 μήνες – «Είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τον σχεδιασμό»

Με φόντο το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), το οποίο βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης, αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου η πλήρης μεταφορά της δραστηριότητας των πρώτων 11 καταστημάτων (από το σύνολο των 150) που κλείνουν, σε κοντινά σημεία ιδιωτών συνεργατών. Οι εργαζόμενοι, από την πλευρά τους, εμφανίζονται επιφυλακτικοί, κάνοντας λόγο για δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν «από τη θεωρία στην πράξη», ενώ την ίδια στιγμή οι πολίτες διαμαρτύρονται για σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση, αφού… το γράμμα/δέμα άργησε να έρθει και, για πολλούς, η τύχη του ακόμη αγνοείται.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Τα καταστήματα που αποφασίστηκε να μπει «λουκέτο», θα αντικατασταθούν είτε με υπάρχοντα σημεία της ΕΛΤΑ Courier, είτε με το μοντέλο «shop-in-shop», όπου ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω συνεργασιών με ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, όπως μίνι μάρκετ, βιβλιοπωλεία και καφετέριες, ενώ βασικό κριτήριο ήταν και η ύπαρξη ΑΤΜ ή άλλου τραπεζικού ιδρύματος.

Οι εργαζόμενοι, θα μεταφερθούν στο κοντινότερο κατάστημα, και η εξυπηρέτηση όσων πολιτών λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον, από τους ταχυδρόμους των ΕΛΤΑ θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι και σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή, όπως αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών.

«Είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τον σχεδιασμό»

«Έχω την αίσθηση στις περιοχές όπου θα κλείσουν τα 150 καταστήματα, κυρίως στην επαρχία, δεν λειτουργεί ήδη πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, είναι πως ένα πρακτορείο δεν προχωρά σε όλες τις λειτουργείες, αλλά στις βασικές. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να κάνει τραπεζικές κινήσεις, ενώ ακόμη ένα ερώτημα που έχει δημιουργηθεί, είναι πώς θα εξυπηρετούνται οι ευάλωτες ομάδες κατ’ οίκον. Θα τα αναλαμβάνει όλα ο πράκτορας; Στην θεωρία, ακούγονται όλα καλά, αλλά στην πράξη νομίζω πως θα υπάρξουν ζητήματα. Εάν ο στόχος είναι ο περιορισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ χωρίς όρους, δεν συμφωνούμε με αυτό το σχέδιο» αναφέρει στο enikos.gr ο κ. Γιάννης Οικονόμου, πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Μώρος, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ ΕΛΤΑ), επισημαίνει και ο ίδιος στο enikos.gr ότι σε θεωρητικό επίπεδο, όπως παρουσιάζεται το πλάνο, φαίνεται ότι δεν θα προκύψει κανένα ζήτημα. Ουσιαστικά, γίνεται η υποκατάσταση των συγκεκριμένων καταστημάτων από τους αντίστοιχους πράκτορες σε συγκεκριμένες περιοχές. «Άρα ο κόσμος θα πηγαίνει στα πρακτορεία. Εμείς όμως, είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τον σχεδιασμό, καθώς έπεσαν όλες οι αλλαγές μαζί, σε συνδυασμό με τους συνεργάτες που δεν ανταποκρίθηκαν όπως θα έπρεπε, αφού δεν είχαν την εμπειρία. Δημιουργήθηκαν δυσλειτουργίες στην επιχείρηση, αλλά και στην εικόνα, κυρίως από τον Δεκέμβριο που έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις στην αλληλογραφία».

Πάντως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, για να υπάρχει μία οργανωμένη και διαφανής προετοιμασία, πριν από κάθε μετάβαση, έχει προηγηθεί διάλογος με τους τοπικούς φορείς, έγκαιρη ενημέρωση εργαζομένων ΕΛΤΑ για τη νέα θέση εργασίας τους, τοποθέτηση αφισών ενημέρωσης στα καταστήματα και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους πολίτες.

Τι αλλάζει στη διανομή

Σύμφωνα με τον κ. Μώρο, ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετηθεί, όμως, αλλάζουν τα δεδομένα στο κομμάτι της διανομής. «Π.χ. ο διανομέας που ξεκινούσε από τον Αλμυρό, θα μεταφερθεί στον Βόλο. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα μετακινηθεί 35-40 λεπτά, για να μεταβεί στο σημείο εκκίνησης, και άλλο τόσο για να επιστρέψει. Βέβαια, οι χρόνοι μπορούν να είναι διαφορετικοί σε κάθε περιοχή. Ουσιαστικά, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, και υπάρχει το ερώτημα κατά πόσο θα μπορεί να ανταποκριθεί, και εάν αυτό θα επηρεάσει τον μεγάλο όγκο αλληλογραφίας, που υπάρχει ήδη».

Για το συγκεκριμένο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Αλμυρό, έχουν προκληθεί αντιδράσεις, οι οποίες εκφράστηκαν με ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, επισημαίνοντας τις σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η συγκεκριμένη απόφαση στην καθημερινότητα των πολιτών. Όπως υπογραμμίζεται στο ψήφισμα, το «λουκέτο» προκαλεί εύλογη έκπληξη, καθώς δεν περιλαμβανόταν στη λίστα των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ που επρόκειτο να αναστείλουν την λειτουργία τους στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, αναφέρεται πως ο Δήμος Αλμυρού είναι ο δεύτερος πληθυσμιακά στη Μαγνησία και ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση δήμους της χώρας, με 25 χωριά στα διοικητικά του όρια, γεγονός που καθιστά το ταχυδρομικό κατάστημα, κρίσιμη υποδομή εξυπηρέτησης.

«Ο μεγαλύτερος ενδοιασμός που έχουμε εμείς ως εργαζόμενοι, είναι τι θα γίνει εάν κάποιος ιδιώτης συνεργάτης, εφόσον δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, αποφασίσει να υπαναχωρήσει και να παραιτηθεί. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, πολλές περιοχές να εξυπηρετούνται με δικούς μας εργαζόμενους. Για παράδειγμα, υπήρχαν πράκτορες στο κέντρο της Αθήνας, έφυγαν, και στήσαμε ξανά την μονάδα. Η εικόνα είναι ότι γίνονται διαβουλεύσεις, υπάρχουν επαφές με τους πράκτορες ανά την Ελλάδα, αλλά δεν εμφανίζονται όλοι θετικοί να αναλάβουν αυτό το έργο» προσθέτει ο κ. Μώρος.

Το «φρακαρισμένο» κέντρο διαλογής στην Αττική

Τι γίνεται όμως με τους πολίτες που είναι αγανακτισμένοι από τις μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν και τους 1-2 μήνες, την ώρα που οι αποθήκες «ασφυκτιούν» από τα δεκάδες στοιβαγμένα δέματα; «Με τις αλλαγές που έχουν προκύψει τους τελευταίους 3 μήνες, και με δεδομένο ότι έκλεισε το μεγαλύτερο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στους Αμπελόκηπους, έχουμε πάρα πολλά κοντέινερ με αντικείμενα που δεν έχουν διανεμηθεί, και ο όγκος τους αυξάνεται όλο και περισσότερο» αναφέρει ο κ. Οικονόμου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενός πολίτη, που έκανε μία παραγγελία στις 18 Δεκεμβρίου, με δώρα Χριστουγέννων, την οποία παρέλαβε στις 10 Ιανουαρίου, χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αντικείμενα, αφού ήταν αποκλειστικά εορταστικά. Μετά τα email που απέστειλε προς το ηλεκτρονικό κατάστημα, εκφράζοντας την ενόχλησή του, η επιχείρηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως υπάρχουν υπάρχουν μεγάλες αναμονές δεμάτων, σημειώνοντας μάλιστα ότι η παραγγελία αποδεσμεύτηκε από εκείνους την επόμενη μέρα της αγοράς (δηλαδή 19/12). «Λυπούμαστε πολύ για την καθυστέρηση που έχετε υποστεί και σίγουρα δεν μας αντιπροσωπεύει μια τέτοια εικόνα. Δεν επιθυμούμε καμία δυσαρέσκεια από τους πελάτες μας και σας ζητάμε συγγνώμη καθώς αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα όσα μας αναφέρετε και έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς αντιμετωπίσαμε μεγάλο πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ και τις παραδόσεις των δεμάτων μας τις γιορτές». Σημειώνεται πως η παραγγελία έγινε από κατάστημα στην Κάντζα, με τον παραλήπτη να βρίσκεται στο Μαρούσι, δηλαδή… λίγα χιλιόμετρα μακριά.

«Έχουμε το κέντρο διαλογής στο κτίριο στη γωνία Λένορμαν και Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο έχει μετατραπεί σε έναν χώρο χάους, όπου συγκεντρώνονται όλα τα αντικείμενα από όλη την Ελλάδα, τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν και να διοχετευτούν, ενώ την ίδια ώρα, η δουλειά γίνεται με 50% μειωμένο προσωπικό στην παραγωγή από τον Οκτώβριο στο κέντρο διαλογής Κρυονερίου, και με 30% μειωμένο προσωπικό στις μονάδες διανομής».

Η δουλειά γίνεται πλέον με 50% μειωμένο προσωπικό από τον Νοέμβριο, και όλα γίνονται χειρωνακτικά».

Η αποκαρδιωτική αυτή κατάσταση όμως, δεν σταματά εδώ, όσον αφορά τις καθυστερήσεις στην διανομή των δεμάτων, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, πολύ δύσκολα θα επιλυθεί. «Από την 1η Νοεμβρίου, έχουν αυξηθεί και οι γεωγραφικοί χάρτες, ενώ έχουν μειωθεί οι ταχυδρόμοι. Για παράδειγμα, την δουλειά που έκαναν 8 άνθρωποι, αυτή την στιγμή, μπορεί να την κάνει μόνο ένας. Αλλά μπορεί στην πραγματικότητα; Σίγουρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος».