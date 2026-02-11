Λαβρόφ: «Η Ρωσία θα τηρήσει τα όρια στα πυρηνικά αν το πράξουν και οι ΗΠΑ» – Απείλησε με αντίμετρα αν στρατιωτικοποιηθεί η Γροιλανδία

Σε μια κρίσιμη τοποθέτηση για την παγκόσμια ισορροπία στα πυρηνικά προχώρησε την Τετάρτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της Μόσχας μετά την επίσημη λήξη της τελευταίας συνθήκης ελέγχου πυρηνικών εξοπλισμών με τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τηρεί τα όρια στα πυρηνικά της όπλα που προέβλεπε η συμφωνία New START, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα πράξει το ίδιο, μεταδίδει το Reuters.

Το μορατόριουμ της Μόσχας και η στάση των ΗΠΑ

Μιλώντας στην Κάτω Βουλή της Ρωσίας, την Κρατική Δούμα, κατά τη διάρκεια της «ώρας της κυβέρνησης», ο Λαβρόφ δήλωσε: «Η θέση μας είναι ότι αυτό το μορατόριουμ από την πλευρά μας, το οποίο κηρύχθηκε από τον πρόεδρο [Πούτιν], εξακολουθεί να ισχύει, αλλά μόνο εφόσον οι ΗΠΑ δεν υπερβαίνουν τα εν λόγω όρια».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, πρόσθεσε πως η Μόσχα έχει λόγους να πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον δεν βιάζεται να απομακρυνθεί από τους περιορισμούς.

«Όσον αφορά τις απειλές που δημιουργούνται: Έχω ήδη πει ότι η Συνθήκη New START έχει λήξει και ότι το μορατόριουμ μας για την υπέρβαση των ορίων των βασικών ποιοτικών μεγεθών είναι τώρα σε ισχύ. Έχουμε όλους τους λόγους να πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται να ξεπεράσουν αυτά τα όρια και ότι αυτά θα διατηρηθούν για ένα διάστημα».

«Θα παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση», τόνισε.

Η λήξη της New START και το ενδεχόμενο νέας συμφωνίας

Η συνθήκη New START, η οποία περιόριζε τις ΗΠΑ και τη Ρωσία σε 1.550 αναπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές η καθεμία, εξέπνευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς η Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκε στην πρόταση του Πούτιν για μονοετή παράταση.

Ο Λαβρόφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συμφωνίας για τη στρατηγική σταθερότητα, εφόσον υπάρξει εποικοδομητική στάση από την αμερικανική πλευρά.

«Εάν οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση της αλληλεπίδρασης σε αυτόν τον τομέα [της στρατηγικής σταθερότητας], θα εργαστούμε ενεργά για μια νέα συμφωνία και θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα που ήταν πέρα από το πεδίο εφαρμογής προηγούμενων αποφάσεων και συνθηκών για τη στρατηγική σταθερότητα», είπε.

Οι διαφωνίες για την Κίνα

Ενώ και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι επιθυμούν νέα συμφωνία, η Ουάσινγκτον πιέζει για τη συμπερίληψη της Κίνας στις συνομιλίες, ενώ η Μόσχα αντιπροτείνει την ένταξη των πυρηνικών συμμάχων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας, αναφέρουν οι The Moscow Times.

Η ένταση για τα πυρηνικά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, δεδομένου ότι η Ρωσία απέρριψε τις επιθεωρήσεις στα πυρηνικά της κέντρα το 2023 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει πως η New START δεν είχε διαπραγματευτεί σωστά και υποστηρίζει ότι «παραβιάζεται κατάφωρα».

Προειδοποιήσεις για τη Γροιλανδία

Πέρα από το πυρηνικό ζήτημα, ο Λαβρόφ προειδοποίησε για αντίμετρα σε περίπτωση στρατιωτικοποίησης της Γροιλανδίας.

«Πράγματι, σε περίπτωση στρατιωτικοποίησης της Γροιλανδίας και της δημιουργίας στρατιωτικών δυνατοτήτων που στοχεύουν τη Ρωσία εκεί, θα λάβουμε τα κατάλληλα αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και τεχνικών».

Ωστόσο, υπενθύμισε τη θέση του Πούτιν ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας «δεν αφορά άμεσα» τη Μόσχα.

«Οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία θα πρέπει να τα βρουν μόνοι τους, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των κατοίκων του μεγαλύτερου νησιού. Φυσικά, η Κοπεγχάγη έχει συμπεριφερθεί σε αυτούς τους ανθρώπους αρκετά σκληρά για πολλά χρόνια σαν να ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Υπάρχουν επαρκή γεγονότα που το αποδεικνύουν», πρόσθεσε.

Κατέληξε, δε, υπογραμμίζοντας: «Η αρχή μας είναι ότι η Αρκτική πρέπει να παραμείνει ζώνη ειρήνης και συνεργασίας».