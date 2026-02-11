Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα στην Ορεστιάδα – Δύο τραυματίες

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου με στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr, που συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) κοντά στο χωριό Ρίζια του δήμου Ορεστιάδας.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς ευτυχώς να ανατραπεί, γεγονός που πιθανότατα απέτρεψε σοβαρότερους τραυματισμούς.

Στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου οι 2 τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας e-evros.gr , δύο επιβαίνοντες διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για προληπτικούς λόγους.

Όσον αφορά τους δύο στρατιώτες, οδηγό και συνοδηγό, είναι καλά στην υγεία τους.

Η αιτία που προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του οχήματος παραμένει αδιευκρίνιστη.