Κομοτηνή: Συνελήφθη γυναίκα για ληστεία σε κατάστημα – Έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο υπαλλήλου

Enikos Newsroom

Εισέβαλε σε μαγαζί, άρπαξε κοσμήματα, ενώ δεν δίστασε να ρίξει υδροχλωρικό οξύ στην υπάλληλο που προσπάθησε να την ακινητοποιήσει. Ο λόγος για μία γυναίκα, η οποία συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (10/2) στην Κομοτηνή από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης.

Έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου

Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί, όταν η κατηγορούμενη μπήκε σε κατάστημα της περιοχής  αφαιρώντας από εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα, ωστόσο, έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο και στην προσπάθεια της να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα έκανε χρήση υδροχλωρικού οξέος στο πρόσωπο της εργαζόμενης.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν την δράστιδα, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος  και 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Στο νοσοκομείο Κομοτηνής η υπάλληλος

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

19:20 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

