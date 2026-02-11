Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Δημιουργεί νέα πλατφόρμα για ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας – «Μηδέν αστέρια, δεν τη συστήνω»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ συνεχίζει να μιλά ανοιχτά για τη ζωή της με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (MS, Multiple Sclerosis) και πλέον προχωρά ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα στήριξης για όσους ζουν με τη νόσο.

Η 54χρονη ηθοποιός, που διαγνώστηκε το 2021 με το αυτοάνοσο νόσημα που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, έχει περιγράψει στο παρελθόν τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας ως «το χειρότερο πράγμα που έχω περάσει ποτέ». Δεν έχει διστάσει να μοιραστεί τις πιο δύσκολες στιγμές της, από τα γαστρεντερικά συμπτώματα έως το πώς η ασθένεια έχει επηρεάσει τη 15χρονη κόρη της, Σέιντι.

Η νέα πλατφόρμα «Next in MS»

Η Άπλγκεϊτ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικτυακής πλατφόρμας Next in MS, μέσω της οποίας άνθρωποι που ζουν με Σκλήρυνση κατά Πλάκας μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

Σε διαφημιστικό σποτ που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl, η ηθοποιός αντιμετώπισε τη νόσο με το γνώριμο σαρκαστικό της ύφος: «Μηδέν αστέρια. Δεν τη συστήνω. Είναι χάλια! Είναι χάλιααα!».

Η ίδια καλεί όσους επηρεάζονται από τη νόσο να μιλήσουν για «τα καλά, τα άσχημα, τα δύσκολα, τα ενδιάμεσα, τις πάνες, οτιδήποτε – ό,τι κι αν είναι». Στόχος της είναι η δημιουργία μιας ειλικρινούς και ασφαλούς κοινότητας, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να μοιράζονται την αλήθεια τους χωρίς φίλτρα.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με τη φαρμακευτική εταιρεία TG Therapeutics.

Η στήριξη της Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ

Η Άπλγκεϊτ παρουσιάζει επίσης το podcast MeSsy μαζί με τη φίλη και ηθοποιό Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, η οποία ζει με Σκλήρυνση κατά Πλάκας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Έχει δηλώσει στο PEOPLE ότι η φιλία τους είναι καθοριστική: «Αν δεν την είχα, δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε αυτή τη ζωή».

Με τη νέα πλατφόρμα ελπίζει να προσφέρει σε άλλους την ίδια αίσθηση κοινότητας και στήριξης: «Μαζί μπορούμε να φτάσουμε σε περισσότερα μέλη της κοινότητας MS, να ξεπεράσουμε τον θόρυβο και να μιλήσουμε ανοιχτά για τις αλήθειες της ζωής με τη νόσο – και τις δύσκολες και τις ελπιδοφόρες».

Το νέο της βιβλίο

Παράλληλα, η Άπλγκεϊτ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τα νέα της απομνημονεύματα με τίτλο «You With the Sad Eyes», στις 3 Μαρτίου 2026. Όπως αναφέρει, μέσα από το βιβλίο αλλά και την πλατφόρμα θα μοιραστεί περισσότερα για το προσωπικό της ταξίδι με τη νόσο.

«Δεν έχω όλες τις απαντήσεις», λέει σε βίντεο στην πλατφόρμα, «αλλά πιστεύω στη σωστή ενημέρωση, στην περιέργεια και στο να προχωράμε μαζί».

Πηγή: People