Qatar Open: Στα προημιτελικά η Σάκκαρη

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μαρία Σάκκαρη
φωτογραφία αρχείου: EPA/JOEL CARRETT

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει ακάθεκτη την εντυπωσιακή της πορεία στο τουρνουά τένις WTA 1000 του Κατάρ. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε στη φάση των «16» της Γαλλίδας Βαρβάρα Γκράτσεβα (Νο 73 στην παγκόσμια κατάταξη) με 7-6 (7/3), 6-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Πλέον, η Σάκκαρη περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον επόμενo γύρο, που θα προκύψει από τη νικήτρια του ζευγαριού Κασάτκινα – Σβιόντεκ.

Τα στιγμιότυπα του αγώνα

Η Σάκκαρη δέχθηκε νωρίς break και βρέθηκε πίσω 3-0 στο πρώτο σετ, αλλά «απάντησε» άμεσα και ισοφάρισε 3-3. Η Γκράτσεβα με νέο break προηγήθηκε 5-3, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έσπασε» όμως το σερβίς της αντιπάλου της και, αφού έσωσε σετ-μπολ στο 5-4, κατάφερε να ισοφαρίσει 5-5 και 6-6 και να στείλει το σετ στο τάι-μπρέικ, όπου ξεκίνησε με 4-0 και το κέρδισε με 7-3.

 

Στο εναρκτήριο γκέιμ του δεύτερου σετ, η Σάκκαρη χρειάστηκε να «σβήσει» δύο break points για να κρατήσει το σερβίς της, σύμφωνα με το ΑΠΕ, αλλά αυτή ήταν η τελευταία αντίσταση που προέβαλε η Γκράτσεβα. Η Γαλλίδα παραδόθηκε στις… ορέξεις της Ελληνίδας τενίστριας, που κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε στη νίκη χωρίς να χάσει ούτε γκέιμ.

