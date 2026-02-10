Σάκκαρη – Παολίνι 2-0: Πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» του Qatar Open με κυρίαρχη εμφάνιση- ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μαρία Σάκκαρη
πηγή: AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει νικηφόρα στο τουρνουά που διεξάγεται στην Ντόχα, καθώς μετά την πρόκριση επί της Ζεϊνέπ Σονμέζ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Παολίνι και προκρίθηκε στους «16» του Qatar Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε την Τζασμίν Παολίνι με 2-0 σετ (6-4, 6-2) σε έναν αγώνα αρκετά ανταγωνιστικό ειδικά στο πρώτο σετ. Οι δυο τενίστριες πρόσφεραν αρκετό θέαμα ειδικά στο πρώτο κομμάτι του αγώνα το οποίο κινήθηκε σε υψηλούς ρυθμούς και γενικά ήταν κλειστό χωρίς να φαίνεται ότι κάποια από τις δυο έχει εμφανές πλεονέκτημα, Η πλάστιγγα τελικά -έπειτα από ένα καθοριστικό break- έγειρε υπέρ της Σάκκαρη γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό τελικά για την έκβαση της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο σετ η Μαρία Σάκκαρη είχε τον έλεγχο και την ψυχολογία με το μέρος κατάφερε να έχει πλήρως τον έλεγχο του ρυθμού και να φτάσει στην νίκη. Μια σημαντική πρόκριση απέναντι σε μια ισχυρή αντίπαλο όπως είναι η Τζασμίν Παολίνι η οποία φιγουράρει στο νούμερο 8 του κόσμου. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στην φάση των «16» την νικήτρια του ζευγαριού Γκρατσέβα – Νόσκοβα.

 

Τα highlights του αγώνα

