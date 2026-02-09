Μαρία Σάκκαρη – Ζεϊνέπ Σονμέζ 2-0: Εύκολα στον 2ο γύρο του Qatar Open – ΒΙΝΤΕΟ

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Qatar Open, η Μαρία Σάκκαρη που προκρίθηκε εύκολα στον 2ο γύρο του τουρνουά WTA 1000.

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στην Ζεϊνέπ Σονμέζ από την Τουρκία (Νο85 στην παγκόσμια κατάταξη), νικώντας σχετικά εύκολα με 2-0 σετ (6-1, 6-3) σε μία ώρα και 21 λεπτά και παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί, την περιμένει μία σαφώς δυσκολότερη αποστολή καθώς θα αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι από την Ιταλία (Νο8 στον κόσμο), η οποία πέρασε bye από τον πρώτο γύρο.

Δείτε βίντεο με έναν από τους εκπληκτικούς πόντους της Μαρίας Σάκκαρη:

Τα highlights του αγώνα