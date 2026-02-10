Μαρία Σάκκαρη – Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Γαμήλια τελετή στην Κρήτη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον γάμο της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με το αγαπημένο τους νησί να έχει ήδη «κλειδώσει» ως προορισμός.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διανύουν μια ξεχωριστή περίοδο στη ζωή τους, με τον σχεδιασμό του επικείμενου και πολυσυζητημένου γάμου τους να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Η σχέση τους μετρά σχεδόν πέντε χρόνια σταθερής πορείας και οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν πως το ζευγάρι προχωρά με σιγουριά προς την επισημοποίησή της.

Η είδηση έγινε γνωστή ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε, στον καθιερωμένο καφέ μετά τη δοξολογία για την έλευση της νέας χρονιάς, ότι ο γιος του Κωνσταντίνος είχε κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, με το μυστήριο να προγραμματίζεται για το 2027.

Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη «κλειδώσει»

Οι λεπτομέρειες της τελετής δεν έχουν οριστικοποιηθεί, καθώς η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν γνωρίζει από τώρα τα ακριβή προγράμματα των διεθνών τουρνουά. Ωστόσο, το ζευγάρι έχει ήδη αποφασίσει ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, έναν τόπο που αγαπούν και οι δύο ιδιαίτερα και που συνδέεται άμεσα με την καταγωγή της οικογένειας Μητσοτάκη.

Αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων της Μ. Σάκκαρη, το χρονικό πλαίσιο τοποθετείται είτε το καλοκαίρι είτε το φθινόπωρο του 2027. Μέχρι τότε, προτεραιότητά τους παραμένει να βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος που θα ταιριάζει και στους δύο, χωρίς αυτό να τους εμποδίζει να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους.

Ο επικείμενος γάμος αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα γεγονότα της χρονιάς, καθώς η Μ. Σάκκαρη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, ενώ ο Κ. Μητσοτάκης προέρχεται από μία από τις πιο γνωστές πολιτικές οικογένειες της χώρας. Για τους ίδιους, ωστόσο, το μόνο που έχει σημασία είναι να ολοκληρώσουν αυτή τη σχέση με τον τρόπο που έχουν ονειρευτεί.