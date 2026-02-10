Οι αθλητικές μεταδόσεις 10/2/2026

Τα ματς Καρδίτσα – ΑΕΚ και Πανιώνιος – Μπεσίκτας στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κουέντιν Άλις – Μες Ρότγκερινγκ Ρότερνταμ τένις
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ Ρότερνταμ τένις
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ούγκο Γκρενιέ – Γιαν Λέναρντ Στρουφ Ρότερνταμ τένις
19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Μπεσίκτας Eurocup
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
20:00 Novasports Start Σλασκ Βρότσλαβ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ ντε Μινόρ – Αρτούρ Φις Ρότερνταμ τένις
21:00 Novasports 5HD Τρέντο – Ουλμ Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Τσιβιτανόβα CEV Champions League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga χάντμπολ
21:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Νιούκαστλ Premier League
21:30 Novasports 4HD Έβερτον – Μπόρνμουθ Premier League
21:30 Novasports 2HD Τσέλσι – Λιντς Premier League
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χέρτα Βερολίνου – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας
22:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κόμο Coppa Italia
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership
22:15 Novasports Prime Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζίζου Μπεργκς – Φαμπιάν Μαροζάν Ρότερνταμ τένις