Οι αθλητικές μεταδόσεις 10/2/2026

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς Καρδίτσα – ΑΕΚ και Πανιώνιος – Μπεσίκτας στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κουέντιν Άλις – Μες Ρότγκερινγκ Ρότερνταμ τένις

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ Ρότερνταμ τένις

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ούγκο Γκρενιέ – Γιαν Λέναρντ Στρουφ Ρότερνταμ τένις

19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Μπεσίκτας Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

20:00 Novasports Start Σλασκ Βρότσλαβ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ ντε Μινόρ – Αρτούρ Φις Ρότερνταμ τένις

21:00 Novasports 5HD Τρέντο – Ουλμ Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Τσιβιτανόβα CEV Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga χάντμπολ

21:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Νιούκαστλ Premier League

21:30 Novasports 4HD Έβερτον – Μπόρνμουθ Premier League

21:30 Novasports 2HD Τσέλσι – Λιντς Premier League

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χέρτα Βερολίνου – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κόμο Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

22:15 Novasports Prime Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζίζου Μπεργκς – Φαμπιάν Μαροζάν Ρότερνταμ τένις

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρουμε βιταμίνη D, σίδηρο, πολυβιταμίνες και άλλα συμπληρώματα;

Στην τελική ευθεία η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της αγοράς για τις πωλήσει,ς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Στις 17 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
10:11 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στο σκοτάδι βυθίστηκε το στούντιο του Happy Day

Στο σκοτάδι βρέθηκαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της, καθώς τα φώτα έσβησαν στο πλ...
09:58 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 10/2/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
19:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι έξαλλος και ξεσπάει στον Άρη, απόψε στις 21:00

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” στις 21:00 στον ...
18:02 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

«Ηλέκτρα»: H Δόμνα εξαφανίζεται από προσώπου γης – Καταιγιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα