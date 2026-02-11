ΗΠΑ: Προσπάθησε να σκοτώσει τον αντίζηλό του και να τον ταΐσει στα γουρούνια – Στη φυλακή για 7 χρόνια

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

χοίρων γουρούνια
Φωτογραφία: Unsplash.com

Σε επτά χρόνια και τρεις μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε ένας άνδρας από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο οποίος επιχείρησε να προσλάβει «εκτελεστή» για να δολοφονήσει τον πρώην σύντροφο της γυναίκας που τον ενδιέφερε και να εξαφανίσει το πτώμα σε φάρμα με γουρούνια.

Ο 58χρονος Jeal Sutherland προσφέρθηκε να πληρώσει 1.000 δολάρια και ένα μπουκάλι μπέρμπον Wild Turkey προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιό του. Ωστόσο, ο «χοιροτρόφος – εκτελεστής» με τον οποίο επικοινώνησε αποδείχθηκε πράκτορας του FBI που δρούσε υπό κάλυψη.

Το σχέδιο δολοφονίας

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Sutherland οργάνωσε το σχέδιό του τον Νοέμβριο του 2024, χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο για να ζητήσει τη δολοφονία του πρώην συντρόφου της γυναίκας με την οποία εκείνος είχε σχέση. Το θύμα είχε αποκτήσει παιδί με την ίδια γυναίκα.

Η συμφωνία προέβλεπε ότι ο υποτιθέμενος εκτελεστής θα σκότωνε τον άνδρα και θα μετέφερε το πτώμα σε φάρμα με γουρούνια στην Πενσιλβάνια για να εξαφανιστούν τα ίχνη.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Sutherland άφησε μια μακάβρια «προειδοποίηση» έξω από το σπίτι της μητέρας του υποψήφιου θύματος: το κουφάρι μιας αγριόχηνας Καναδά στην είσοδο του σπιτιού.

Ο «εκτελεστής» ήταν πράκτορας του FBI

Ο 58χρονος συνελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2025 και τότε πληροφορήθηκε ότι ο άνθρωπος που πίστευε πως θα εκτελούσε το σχέδιό του ήταν στην πραγματικότητα ομοσπονδιακός πράκτορας που παρακολουθούσε εξαρχής την υπόθεση.

Τον Μάιο, παραδέχθηκε την ενοχή του για χρήση διαπολιτειακών μέσων επικοινωνίας στο πλαίσιο σχεδίου δολοφονίας επί πληρωμή.

Την Τρίτη καταδικάστηκε σε 7 1/4 χρόνια φυλάκισης και του επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 δολαρίων.

«Σοκαριστικές λεπτομέρειες»

«Ο Jeal Sutherland πίστεψε ότι μπορούσε να παραγγείλει τη δολοφονία του ερωτικού του αντιζήλου απευθείας από το κινητό του τηλέφωνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο John Sarcone, πρώτος βοηθός του εισαγγελέα της Βόρειας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Από την πλευρά του, ο Craig Tremaroli, επικεφαλής του FBI στο Όλμπανι, τόνισε πως «οι λεπτομέρειες του σχεδίου του είναι βαθιά ανησυχητικές και αποδεικνύουν ότι είχε κάθε πρόθεση να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή».

«Αντί γι’ αυτό, το βίαιο και περίπλοκο σχέδιό του τον οδήγησε σε ομοσπονδιακή φυλακή», κατέληξε.

Πηγή: New York Post

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Νέα μελέτη της Alpha Bank για στεγαστική κρίση και τον σφυγμό της αγοράς

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Η αναφορά Ερντογάν σε «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη και η απάντηση Μητσοτάκη – Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης

Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκε...
18:25 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ύποπτος για τους πυροβολισμούς σε σχολείο – Δύο τραυματίες

Μια γυναίκα δασκάλα, στην Ταϊλάνδη, τραυματίστηκε σοβαρά και μια μαθήτρια ελαφρύτερα όταν ένας...
18:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Ερντογάν: «Πολύτιμος φίλος ο Κυριάκος – Τα ζητήματά μας είναι ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου»

«Πολύτιμο φίλο» χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια τ...
16:42 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Σε ρινγκ μετατράπηκε πάλι η Βουλή – Έπεσαν γροθιές για την ορκωμοσία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης

Χάος προκάλεσε στη Βουλή της Τουρκίας ο μίνι ανασχηματισμός στον οποίον προχώρησε ο πρόεδρος Ε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα