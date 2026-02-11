ΗΠΑ: Προσπάθησε να σκοτώσει τον αντίζηλό του και να τον ταΐσει στα γουρούνια – Στη φυλακή για 7 χρόνια

Σε επτά χρόνια και τρεις μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε ένας άνδρας από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο οποίος επιχείρησε να προσλάβει «εκτελεστή» για να δολοφονήσει τον πρώην σύντροφο της γυναίκας που τον ενδιέφερε και να εξαφανίσει το πτώμα σε φάρμα με γουρούνια.

Ο 58χρονος Jeal Sutherland προσφέρθηκε να πληρώσει 1.000 δολάρια και ένα μπουκάλι μπέρμπον Wild Turkey προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιό του. Ωστόσο, ο «χοιροτρόφος – εκτελεστής» με τον οποίο επικοινώνησε αποδείχθηκε πράκτορας του FBI που δρούσε υπό κάλυψη.

Το σχέδιο δολοφονίας

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Sutherland οργάνωσε το σχέδιό του τον Νοέμβριο του 2024, χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο για να ζητήσει τη δολοφονία του πρώην συντρόφου της γυναίκας με την οποία εκείνος είχε σχέση. Το θύμα είχε αποκτήσει παιδί με την ίδια γυναίκα.

Η συμφωνία προέβλεπε ότι ο υποτιθέμενος εκτελεστής θα σκότωνε τον άνδρα και θα μετέφερε το πτώμα σε φάρμα με γουρούνια στην Πενσιλβάνια για να εξαφανιστούν τα ίχνη.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Sutherland άφησε μια μακάβρια «προειδοποίηση» έξω από το σπίτι της μητέρας του υποψήφιου θύματος: το κουφάρι μιας αγριόχηνας Καναδά στην είσοδο του σπιτιού.

Ο «εκτελεστής» ήταν πράκτορας του FBI

Ο 58χρονος συνελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2025 και τότε πληροφορήθηκε ότι ο άνθρωπος που πίστευε πως θα εκτελούσε το σχέδιό του ήταν στην πραγματικότητα ομοσπονδιακός πράκτορας που παρακολουθούσε εξαρχής την υπόθεση.

Τον Μάιο, παραδέχθηκε την ενοχή του για χρήση διαπολιτειακών μέσων επικοινωνίας στο πλαίσιο σχεδίου δολοφονίας επί πληρωμή.

Την Τρίτη καταδικάστηκε σε 7 1/4 χρόνια φυλάκισης και του επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 δολαρίων.

«Σοκαριστικές λεπτομέρειες»

«Ο Jeal Sutherland πίστεψε ότι μπορούσε να παραγγείλει τη δολοφονία του ερωτικού του αντιζήλου απευθείας από το κινητό του τηλέφωνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο John Sarcone, πρώτος βοηθός του εισαγγελέα της Βόρειας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Από την πλευρά του, ο Craig Tremaroli, επικεφαλής του FBI στο Όλμπανι, τόνισε πως «οι λεπτομέρειες του σχεδίου του είναι βαθιά ανησυχητικές και αποδεικνύουν ότι είχε κάθε πρόθεση να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή».

«Αντί γι’ αυτό, το βίαιο και περίπλοκο σχέδιό του τον οδήγησε σε ομοσπονδιακή φυλακή», κατέληξε.

Πηγή: New York Post