Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί ο Γιάννης Παναγόπουλος την Πέμπτη

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει αύριο το πρωί ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, στη σκιά των αποκαλύψεων για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αύριο Πέμπτη, 12/2, στις 11:30 π.μ., στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2).

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική από την Οικονομική Εισαγγελία

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία. Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης αμέσως μόλις το παρέλαβε μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία θα διενεργήσει επίκουρός του εισαγγελικός λειτουργός.

Στο «μικροσκόπιο» και στενά συγγενικά πρόσωπα

Παράλληλα, η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της βάζοντας στο «μικροσκόπιο» στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων αλλά και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους προγράμματα. Η έρευνα της Αρχής αναμένεται να στραφεί και σε πρόσωπα τα οποία είχαν και συγκεκριμένο ρόλο στην έγκριση αυτών των προγραμμάτων, πρόσωπα τα οποία μπορεί να είχαν ακόμα και πολιτική ιδιότητα.

19:20 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

