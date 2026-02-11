Σταύρος Παπασταύρου: Προχωρά η επικαιροποίηση της μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι σύντομα η κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει τον οργανισμό που θα αναλάβει την επικαιροποίηση της μελέτης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Ο υπουργός παρουσίασε τον σχεδιασμό μιλώντας στην Ημερίδα Άμυνας και Γεωπολιτικής που διοργανώνουν το capital.gr και το Forbes Greece. Η τοποθέτηση αυτή εντάσσει το έργο στον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και δίνει σαφές στίγμα για τα επόμενα βήματα.

Ο ίδιος υπουργός διευκρίνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει ταυτόχρονα τη διασύνδεση με την Αίγυπτο και εξετάζει την πιθανή χάραξη της διασύνδεσης με τη Σαουδική Αραβία. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι όλα τα συγκεκριμένα έργα συνθέτουν έναν ευρύτερο εμπορικό διάδρομο. Ο σχεδιασμός αυτός, όπως ανέφερε, επιδιώκει να ξεκινά από την Ινδία και να καταλήγει στην Ευρώπη, διασχίζοντας τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Με αυτόν τον τρόπο, η ενεργειακή πολιτική συνδέεται άμεσα με τη γεωοικονομική στρατηγική.

Έρευνες υδρογονανθράκων και νέες συμβάσεις νότια της Κρήτης

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στις έρευνες υδρογονανθράκων και τόνισε ότι η χώρα προχωρά χωρίς τυμπανοκρουσίες και «μεγαλοϊδεατισμό» στη διερεύνηση της ύπαρξης εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Η τοποθέτηση αυτή περιγράφει τη μεθοδολογία που ακολουθεί η κυβέρνηση στον συγκεκριμένο τομέα. Ο υπουργός επανέλαβε ότι την ερχόμενη εβδομάδα οι αρμόδιοι φορείς θα υπογράψουν τις συμβάσεις για την παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy.

Παράλληλα, ο ίδιος υπουργός επισήμανε ότι οι διαδικασίες εξελίσσονται ώστε στις αρχές του 2027 να ξεκινήσει η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο από τις Exxon – Energean – Helleniq Energy. Το χρονοδιάγραμμα αυτό καθορίζει τα επόμενα στάδια της έρευνας και αποτυπώνει τον ενεργειακό προγραμματισμό της χώρας. Έτσι, η Ελλάδα προχωρά σε συγκεκριμένες κινήσεις με σαφές πλαίσιο και χρονικό ορίζοντα.

Κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου και διατλαντική σύγκλιση

Ο υπουργός τοποθετήθηκε και για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και χαρακτήρισε το έργο εγχείρημα χωρίς προηγούμενο με σημαντική στρατηγική διάσταση για τη χώρα. Ο ίδιος τόνισε ότι το εγχείρημα δεν αφορά μόνο την ενέργεια αλλά επηρεάζει και το εμπόριο και τις μεταφορές. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθετος διάδρομος αποκτά πολυεπίπεδη σημασία για την ελληνική οικονομία.

Ο υπουργός σημείωσε ότι στη συνάντηση για τον κάθετο διάδρομο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στα τέλη του μήνα, θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο βασικός στόχος, όπως ανέφερε, θα είναι η αντιμετώπιση των ρυθμιστικών ατελειών του εγχειρήματος ώστε να επιτευχθεί εμπορικά ελκυστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Η ενέργεια», επεσήμανε, «είναι ένας τομέας στον οποίο υπάρχει διατλαντική σύγκλιση. Η περιοχή αυτή μπορεί να γίνει άξονας ανάπτυξης και ευημερίας».

Με τις παρεμβάσεις αυτές, ο υπουργός παρουσίασε ένα συνολικό ενεργειακό σχέδιο που συνδέει τις διασυνδέσεις, τις έρευνες υδρογονανθράκων και τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου σε ένα ενιαίο γεωστρατηγικό πλαίσιο.