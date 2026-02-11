Τσιτσιπάς – Ριντερκνέ 2-0: Νίκη και πρόκριση στον 2ο γύρο του τουρνουά στο Ρότερνταμ – BINTEO

Λίγες ημέρες αφότου οδήγησε την εθνική Ελλάδας στην επικράτηση επί του Μεξικού στο Davis Cup (με δύο νίκες στο απλό και μία στο διπλό), ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στο Tour και πήρε την πρόκριση για τους «16» του τουρνουά ATP 500 του Ρόντερνταμ. Ο 27χρονος τενίστας νίκησε τον Γάλλο Αρθουρ Ρίντερκνεχ (Νο 28 στον κόσμο) 7-5, 6-3 και πέρασε στον 2ο γύρο, όπου θα βρει μπροστά του τον Ολλανδό Μπότικ φαν ντε Τσάντσουλπ.

Με τους δύο αντιπάλους να έχουν μεγάλη σταθερότητα στο σερβίς, οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που έκριναν το πρώτο σετ. Ο Γάλλος είχε την ευκαιρία για break στο 9ο γκέιμ, αλλά δεν την αξιοποίησε, ενώ, αντίθετα, ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύθηκε δύο double fault του Ρίντερκνεχ και, με ένα εξαιρετικό -όσο και οριακό- χτύπημα πάνω στη βασική γραμμή στον τελευταίο πόντο, πήρε το σετ με 7-5.

Hitting backhand winners from downtown Rotterdam 🇳🇱 pic.twitter.com/2QIyTBblvk — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) February 11, 2026

Στο τέταρτο γκέιμ του δεύτερου σετ, ο “Στεφ” προηγήθηκε 0-40, έχασε τέσσερις συνεχόμενους πόντους, αλλά τελικά κατάφερε να κάνει το break και να πάρει «κεφάλι». Αυτό αποδείχθηκε το κομβικό σημείο, καθώς ο Έλληνας τενίστας διατήρησε τον πολύ καλό ρυθμό στο σερβίς του και δεν απειλήθηκε για να χάσει το προβάδισμα.

Το ματς πόιντ του Τσιτσιπά:

Ο επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά

Στον επόμενο γύρο, ο Ελληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον… γηπεδούχο Μπότικ φαν ντε Τσάντσουλπ (Νο 65 στον κόσμο), ο οποίς ξεπέρασε με 7-6, 6-3 το εμπόδιο του Γάλλου Λούκα Πάβλοβιτς.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι και οι δύο προηγούμενες συναντήσεις του Τσιτσιπά με τον 30χρονο Ολλανδό ήταν σε τουρνουά αντίστοιχων συνθηκών (κλειστό γήπεδο, σκληρή επιφάνεια) και στη φάση των «16» -όπως και τώρα δηλαδή-, με τον Τσιτσιπά να αναδεικνύεται νικητής σε αμφότερες τις περιπτώσεις.