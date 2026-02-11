Άγκυρα: Η στιγμή της άφιξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Παλάτι – Ο σύντομος διάλογος με τον Ερντογάν

Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα.

Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο λίγο μετά τις 15.30 για την κρίσιμη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να τον περιμένει στην είσοδο του παλατιού για να τον υποδεχθεί.

Ο σύντομος διάλογος Μητσοτάκη-Ερντογάν

«Γεια σας κ. πρόεδρε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανταποδίδει.

«Όλα καλά, πολύ καλά», φέρεται να είπαν οι δύο ηγέτες κατά την άφιξη του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα

