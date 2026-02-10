Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Γάλλος Αρτούρ Ριντερκνές πρώτος του αντίπαλος στο Ρότερνταμ – Ανέβηκε στη 32η θέση

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Γάλλος Αρτούρ Ριντεκνές θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά την Τετάρτη (11/02/26), στο τουρνουά του Ρότερνταμ.

Ο Τσιτσιπάς θα κοντραριστεί για πρώτη φορά με τον Γάλλο τενίστα και σε περίπτωση νίκης, στο δεύτερο γύρο θα παίξει ενάντια είτε στον Μπόουτικ Φαν ντε Σάντσχουλπ είτε σε κάποιον παίκτη από τα προκριματικά.

Αν ο Έλληνας τενίστας περάσει στα προημιτελικά θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς το πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίσει το Νο. 1 του ταμπλό, Άλεξ ντε Μινόρ.

Στα ημιτελικά υποψήφιος αντίπαλος, αν όλα έχουν πάει καλά για τον Τσιτσιπά, είναι ο Μεντβέντεφ.

Ανέβηκε στην 32η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο Νο 32 -με 1.445 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε χθες.

Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται πάντα με μεγάλη διαφορά (13.150) από τον Γιανίκ Σίνερ (10.300), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.150 βαθμοί
2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.300
3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.280
4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.605
5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.405
6. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.950
7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.940
8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.835
9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.560
10. Αλεξ Μπούμπλικ (Καζακστάν) 3.235

33. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.445

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρουμε βιταμίνη D, σίδηρο, πολυβιταμίνες και άλλα συμπληρώματα;

Στην τελική ευθεία η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της αγοράς για τις πωλήσει,ς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Στις 17 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
10:02 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Εργκίν Αταμάν: Πέθανε η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού

Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Τουρκίας και του Παναθηναϊκο...
09:51 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Super Bowl LX: 500 άτομα ντύθηκαν «θάμνοι» στο ιστορικό σόου του Bad Bunny – Το κάστινγκ, οι πρόβες και τα κοστούμια των 22 κιλών

Μια από τις πιο απρόσμενες και συμβολικές εικόνες του σόου στο ημίχρονο του Super Bowl LX ήταν...
03:23 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

La Liga: Η Βιγιαρεάλ σάρωσε 4-1 την Εσπανιόλ και βλέπει Champions League – Δείτε αποτελέσματα και βαθμολογία

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε η Βιγιαρεάλ στις νίκες στην ισπανική La Liga. Το «Κίτρινο Υποβρύχι...
19:35 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 33-29: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Κύπελλο χάντμπολ των ανδρών για 4η φορά στην ιστορία τους

Το Κύπελλο χάντμπολ των ανδρών κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός/Όμιλο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα