Βρετανία: Τι ψάχνει η αστυνομία στις σχέσεις του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου με τον Επστάιν – Τα έγγραφα που δείχνουν ροή πληροφοριών

Η αστυνομία στη Βρετανία δήλωσε ότι αξιολογεί πληροφορίες σχετικά με οικονομικούς δεσμούς μεταξύ του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και του Τζέφρι Επστάιν, αφού αρχεία που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδειξαν ότι ο πρώην πρίγκιπας μοιράστηκε σημαντικές πληροφορίες με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, την περίοδο που ήταν εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση, που έχει αρμοδιότητα στην περιοχή του Ουίνδσορ, όπου ο έκπτωτος πρίγκιπας έζησε για πολλά χρόνια, δήλωσε ότι «αξιολογεί» πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική του δραστηριότητα μετά από αναφορά της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic.

Του έδινε τα έγγραφα των βρετανικών υπηρεσιών

Οι Financial Times και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι το 2010 ο Άντριου προώθησε στον Επστάιν αναφορές που είχαν συνταχθεί γι’ αυτόν στο πλαίσιο του επίσημου ρόλου του ως εμπορικού εκπροσώπου, ενόψει ταξιδιού στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ.

Ο Γκράχαμ Σμιθ, διευθύνων σύμβουλος της Republic, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι κατήγγειλε τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ για ύποπτες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί επίσημων μυστικών και για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.Επστάι

Οι έρευνες για τον Μάντελσον και το πολιτικό σκάνδαλο

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ερευνά ένα ακόμη πρόσωπο που κατονομάζεται στα αρχεία Επστάιν— τον πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Λόρδο Πίτερ Μάντελσον — για ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικό σκάνδαλο στο Λονδίνο, καθώς στον διορισμό του Μάντελσον επέμεινε ο παραιτηθείς Διευθυντής Προσωπικού ης Ντάουνινγκ Στριτ.

Την Δευτέρα παραιτήθηκε και ο επικεφαλής επικοινωνίας του Στάρμερ, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να το κάνει. Ο Βρετανός πρωθυπουργος έγινε ενθουσιωδώς δεκτός στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα του Εργατικού Κόμματος στην οποία μίλησε το βράδυ της Δευτέρας, αφού πρώτα όλοι οι υπουργοί του τον είχαν υποστηρίξει. Ο Μάντελσον έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, αλλά η αστυνμία ερευνά την ροή πληροφοριών και από αυτόν προς τον νεκρό πλέον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, πολυεκατομμυριουχο Επστάιν.

«Δεν μπορώ να δω καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ αυτών των κατηγοριών και εκείνων κατά του Πίτερ Μάντελσον», έγραψε ο Σμιθ, συγκρίνοντας τις πράξεις του τον Άντριου και του Λόρδου Μάντελσον. Και οι δύο είχαν στενές σχέσεις με τον Επστάιν.

Οι επενδύσεις μέσω φαντασμάτων

Η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την παραλαβή αυτής της αναφοράς και αξιολογούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες μας».

Την περασμένη εβδομάδα ανέφερε επίσης ότι αξιολογεί ισχυρισμούς Αμερικανού δικηγόρου που εκπροσωπεί μια νεαρή γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι ο Επστάιν τη μετέφερε παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξ με τον τότε πρίγκιπα το 2010.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, που πλέον ονομάζεται Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ήταν ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις από το 2001 έως το 2011 και ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας μέχρι το 2019, όταν αποσύρθηκε λόγω των δεσμών του με τον Επστάιν.

Αρχεία που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα έδειξαν ότι ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ συζητούσε τρόπους παράκαμψης των περιορισμών στη συμμετοχή του σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, να ενεργούν τρίτοι ως «φαντάσματα» εκ μέρους του σε μια σχεδιαζόμενη επένδυση.

Τα ίδια αρχεία υποδηλώνουν επίσης ότι Άντριου μεσολάβησε υπέρ του Επστάιν προς τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τη διάρκεια κρατικής επίσκεψης, το 2010, και ότι το 2013 επιδίωξε να συνάψει συμφωνία βάσει της οποίας η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Cantor Fitzgerald θα τον πλήρωνε για να συστήνει πελάτες. Η συμφωνία αυτή δεν υπογράφηκε ποτέ.

Οι αντιδράσεις του Μπάκιγχαμ

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν έχει σχολιάσει καμία από τις αποκαλύψεις που τον αφορούν στα αρχεία Επστάιν. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο από τις 30 Οκτωβρίου, όταν ανακοίνωσε ότι ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ θα στερούνταν τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου «πρίγκιπας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ριάντ, ενόψει επίσημης επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία, εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον — της επίσημης κατοικίας του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της συζύγου του, Κέιτ, πριγκίπισσας της Ουαλίας — δήλωσε ότι το ζευγάρι είναι «βαθιά ανήσυχο» από τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις.

«Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα», είπε ο εκπρόσωπος. Το γραφείο του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν απάντησε άμεσα τη Δευτέρα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με την ανακοίνωση της αστυνομίας ή τη δήλωση του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε επίσης την «βαθιά ανησυχία» του για τις κατηγορίες εναντίον του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και τόνισε ότι θα «είναι έτοιμος να υποστηρίξει» την αστυνομία αν του ζητηθεί να συνεργαστεί σχετικά με τις κατηγορίες, σύμφωνα με δήλωση του Μπάκιγχαμ.

Ο Μάουντμπατεν-Γουίντσορ φέρεται ότι έδινε επίσημες εκθέσεις σχετικά με ταξίδια στο εξωτερικό στη Σιγκαπούρη, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ το 2010 και το 2011, κατηγορίες που προέκυψαν μετά τη δημοσίευση ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε τη Δευτέρα το βράδυ: «Ο βασιλιάς έχει καταστήσει σαφές, με λόγια και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τις κατηγορίες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Mountbatten-Windsor».