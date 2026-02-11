Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Με… μπαλοθιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας οι Κρητικοί για δεύτερη σερί χρονιά

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Με… μπαλοθιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας οι Κρητικοί για δεύτερη σερί χρονιά

Ο ΟΦΗ πέτυχε ιστορική πρόκριση στη Λιβαδειά και έγινε μόλις η τρίτη επαρχιακή ομάδα μετά από τη Δόξα Δράμας και τη Λάρισα που εξασφαλίζει για δεύτερη σερί σεζόν συμμετοχή σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδος. Η κρητική ομάδα νίκησε τον Λεβαδειακό με 0-1, αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 34ο λεπτό και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Η ομάδα του Ηρακλείου εξασφάλισε το «back-to-back» και έκλεισε θέση στον τελικό του Πανθεσσαλικού, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΟΦΗ να επιχειρεί βαθιές μεταβιβάσεις και να στοχεύει στη διάσπαση της οργανωμένης άμυνας του Λεβαδειακού. Ο Λεβαδειακός απάντησε με αντεπιθέσεις και εκμεταλλεύτηκε τα ανεβάσματα του Τσάπρα και τις κινήσεις του Παλάσιος. Ο Παπαπέτρου απέβαλε αρχικά τον Αθανασίου στο πρώτο τέταρτο για μαρκάρισμα στον Παλάσιος, όμως το VAR κάλεσε τον διαιτητή και ο ίδιος ανακάλεσε την κόκκινη κάρτα και το φάουλ, καθώς υπήρχε κάλυψη από τον Λαμπρόπουλο.

Αποβολή Σαλσέδο και πίεση των γηπεδούχων

Ο Σαλσέδο δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 34ο λεπτό για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσοκάι και άφησε τον ΟΦΗ με δέκα παίκτες. Ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Οι γηπεδούχοι πίεσαν διαρκώς και δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες.

Ο Κωστής σούταρε από κοντινή απόσταση στο 40ο λεπτό μετά από κάθετη πάσα του Τσάπρα, όμως η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα. Ο Όζμπολτ πήρε κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι στο 41ο λεπτό και ο Γκονζάλες απομάκρυνε πάνω στη γραμμή. Ο Παλάσιος σούταρε διαγώνια στο 45+4’, όμως η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου και πέρασε άουτ.

Η κεφαλιά του Λαμπρόπουλου έκρινε την πρόκριση

Ο ΟΦΗ αξιοποίησε μία εκτέλεση φάουλ κόντρα στη ροή του αγώνα και πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ο Γκονζάλες εκτέλεσε το φάουλ με ακρίβεια και ο Λαμπρόπουλος πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και διαμόρφωσε το 0-1, χωρίς να προλάβει ο Λοντίγκιν να αντιδράσει.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε την πίεση στο δεύτερο ημίχρονο και δημιούργησε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 60ό λεπτό. Ο Κωστής έδωσε κάθετη πάσα στον Πεντρόζο και ο επιθετικός βγήκε τετ-α-τετ με τον Χριστογεώργο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε την προσπάθεια και στη συνέχεια μπλόκαρε και το σουτ του Παπαδόπουλου.

Ο ΟΦΗ διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε μία ακόμη μεγάλη πρόκριση. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο γιόρτασαν την επιτυχία στον αγωνιστικό χώρο και η ομάδα του Ηρακλείου στρέφει πλέον το βλέμμα της στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

