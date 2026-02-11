Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ύποπτος για τους πυροβολισμούς σε σχολείο – Δύο τραυματίες

Μια γυναίκα δασκάλα, στην Ταϊλάνδη, τραυματίστηκε σοβαρά και μια μαθήτρια ελαφρύτερα όταν ένας άνδρας με όπλο που είχε κλέψει άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο, στην περιοχή Χατ Γιάι στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο άνδρας συνελήφθη και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι μαθητής, ο οποίος είχε κλέψει το όπλο από αστυνομικό.

Η δασκάλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και τώρα βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ η μαθήτρια έχει δεχτεί σφαίρα στην μέση και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε.

Ο 17χρονος μαθητής μπήκε στο σχολείο Patongprathankiriwat στην επαρχία Songkhla της Hat Yai, σήμερα, Τετάρτη, εμφανώς ταραγμένος, σύμφωνα με δήλωση της επαρχιακής κυβέρνησης. Ο ύποπτος έχει μια αδελφή στο σχολείο, δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας Teerasak Chaiyotha, αλλά το κίνητρο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Σε φωτογραφία που διένειμε η αστυνομία, ο ύποπτος, ξυπόλητος και ντυμένος με σορτς και μπλουζάκι, φαίνεται να είναι ακινητοποιημένος στο έδαφος από ένοπλους αστυνομικούς.

Νωρίτερα είχε επιτεθεί σε έναν αστυνομικό και είχε κλέψει το όπλο του, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Ratthasart Chidchoo, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος είχε ιστορικό κατάχρησης ουσιών και είχε εξιτήριο από ψυχιατρικό νοσοκομείο τον Δεκέμβριο.

Σε ένα βίντεο που απέκτησε το Reuters, ένοπλοι αστυνομικοί εισβάλλουν στο τριώροφο κτίριο του σχολείου ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει μαθητές να τρέχουν κάτω από τις σκάλες, ενώ αστυνομικοί – μερικοί από τους οποίους φορούν κράνη, μαύρα αλεξίσφαιρα γιλέκα και κρατούν τουφέκια – φωνάζουν: «Πηγαίνετε σπίτια σας, παιδιά, είναι ασφαλές».

Η βία με όπλα και η κατοχή όπλων δεν είναι ασυνήθιστα στην Ταϊλάνδη. Το 2002, ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 άτομα, μεταξύ των οποίων 22 παιδιά, σε μια επίθεση με όπλα και μαχαίρια σε έναν παιδικό σταθμό στην ανατολική πλευρά της χώρας.