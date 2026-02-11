Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων – Τα δρομολόγια που δεν θα εκτελεστούν την Πέμπτη

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων – Τα δρομολόγια που δεν θα εκτελεστούν την Πέμπτη

Οι ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 και τοπικά στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, θα κρατήσουν τα πλοία δεμένα στο λιμάνι της Ραφήνας την Πέμπτη 12/2. Οι αρχές εφαρμόζουν απαγορευτικό απόπλου, ενώ οι εταιρείες Golden Star Ferries και Fast Ferries ανακοίνωσαν ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Golden Star Ferries

Η εταιρεία Golden Star Ferries ανακοινώνει την ακύρωση του προγραμματισμένου δρομολογίου του πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ για την Πέμπτη 12/02/2026. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στις περιοχές πλόων.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στις περιοχές πλόων του Ε/Γ – Ο/Γ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ, αύριο 12/02/2026 το δρομολόγιο από Ραφήνα (07:50) προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή δεν θα πραγματοποιηθεί.».

Η εταιρεία διευκρινίζει: «Το επιβατικό κοινό ενημερώνεται με μέριμνα της εταιρείας

Fast Ferries

Η εταιρεία Fast Ferries ανακοινώνει αλλαγές στα δρομολόγια του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π για την Πέμπτη 12/2/2026 και την Παρασκευή 13/2. Η εταιρεία συνδέει τις τροποποιήσεις με την πρόβλεψη για ανέμους υψηλού κυματισμού στις περιοχές πλόων και στους λιμένες προσέγγισης.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών με ανέμους υψηλού κυματισμού στις περιοχές πλόων του και λιμένες προσέγγισης του πλοίου μας Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π, τα δρομολόγια της Πέμπτης 12/2/2026 και Παρασκευής 13/2 τροποποιούνται ως ακολούθως:

Η εταιρεία διευκρινίζει: «ΠΕΜΠΤΗ 12/2 από Μύκονο ώρα 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα θα εκτελεστεί με αναθεωρημένο ωράριο ως εξής: ΑΠΟ ΜΥΚΟΝΟ 10:00 ΓΙΑ ΤΗΝΟ (ΑΦ ΑΝ) 10:35-10:50, ΑΝΔΡΟ 12:25-12:40 ΡΑΦΗΝΑ ΑΦΙΞΗ 14:40».

Η εταιρεία προσθέτει: «ΠΕΜΠΤΗ 12/2 από Ραφήνα για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο ώρα 17:30 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.»

Η εταιρεία συμπληρώνει: «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 από Μύκονο 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

Η εταιρεία καταλήγει: «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 Το δρομολόγιο από Ραφήνα ώρα 17:30 για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο θα εκτελεστεί κανονικά.»

Η εταιρεία επισημαίνει: «Οι επιβάτες ενημερώνονται από την εταιρεία.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:20 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών – Πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη της

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της ο...
18:57 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (11/02) στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψο...
17:49 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεφώνημα για βόμβα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός στις Αρχές ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχεί...
17:37 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου αγοριού στην Κυπαρισσία – Παρουσίασε έντονη δύσπνοια και βήχα

Θρήνος στην τοπική κοινωνία της Τριφυλίας από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 3χρονου αγοριού, το οπο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα