Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων – Τα δρομολόγια που δεν θα εκτελεστούν την Πέμπτη

Οι ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 και τοπικά στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, θα κρατήσουν τα πλοία δεμένα στο λιμάνι της Ραφήνας την Πέμπτη 12/2. Οι αρχές εφαρμόζουν απαγορευτικό απόπλου, ενώ οι εταιρείες Golden Star Ferries και Fast Ferries ανακοίνωσαν ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Golden Star Ferries

Η εταιρεία Golden Star Ferries ανακοινώνει την ακύρωση του προγραμματισμένου δρομολογίου του πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ για την Πέμπτη 12/02/2026. Η εταιρεία αποδίδει την απόφαση στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στις περιοχές πλόων.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στις περιοχές πλόων του Ε/Γ – Ο/Γ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ, αύριο 12/02/2026 το δρομολόγιο από Ραφήνα (07:50) προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή δεν θα πραγματοποιηθεί.».

Η εταιρεία διευκρινίζει: «Το επιβατικό κοινό ενημερώνεται με μέριμνα της εταιρείας.»

Fast Ferries

Η εταιρεία Fast Ferries ανακοινώνει αλλαγές στα δρομολόγια του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π για την Πέμπτη 12/2/2026 και την Παρασκευή 13/2. Η εταιρεία συνδέει τις τροποποιήσεις με την πρόβλεψη για ανέμους υψηλού κυματισμού στις περιοχές πλόων και στους λιμένες προσέγγισης.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πρόβλεψης δυσμενών καιρικών συνθηκών με ανέμους υψηλού κυματισμού στις περιοχές πλόων του και λιμένες προσέγγισης του πλοίου μας Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π, τα δρομολόγια της Πέμπτης 12/2/2026 και Παρασκευής 13/2 τροποποιούνται ως ακολούθως:

Η εταιρεία διευκρινίζει: «ΠΕΜΠΤΗ 12/2 από Μύκονο ώρα 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα θα εκτελεστεί με αναθεωρημένο ωράριο ως εξής: ΑΠΟ ΜΥΚΟΝΟ 10:00 ΓΙΑ ΤΗΝΟ (ΑΦ ΑΝ) 10:35-10:50, ΑΝΔΡΟ 12:25-12:40 ΡΑΦΗΝΑ ΑΦΙΞΗ 14:40».

Η εταιρεία προσθέτει: «ΠΕΜΠΤΗ 12/2 από Ραφήνα για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο ώρα 17:30 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.»

Η εταιρεία συμπληρώνει: «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 από Μύκονο 07:35 για Τήνο-Άνδρο-Ραφήνα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.»

Η εταιρεία καταλήγει: «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/2 Το δρομολόγιο από Ραφήνα ώρα 17:30 για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο θα εκτελεστεί κανονικά.»

Η εταιρεία επισημαίνει: «Οι επιβάτες ενημερώνονται από την εταιρεία.»