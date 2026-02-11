«Φυλακή – θέρετρο» για την Μάξγουελ – Θύελλα αντιδράσεων για τα φερόμενα προνόμια της συντρόφου του Επστάιν

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η μεταφορά της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας, γνωστή με το παρατσούκλι «Camp Cupcake», με καταγγελίες ότι απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση παρά την 20ετή ποινή κάθειρξης που εκτίει για διακίνηση ανηλίκων στο κύκλωμα του Τζέφρι Επστάιν.

Νέο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ρίχνει φως στην καθημερινότητά της εντός φυλακής, την ώρα που η ίδια αρνείται να καταθέσει στο Κογκρέσο για την υπόθεση Επστάιν, επικαλούμενη το δικαίωμά της στη σιωπή.

Καταγγελίες για «προνόμια πολυτελείας»

Σύμφωνα με ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας, η 64χρονη Βρετανίδα φέρεται να είχε πρόσβαση σε προσαρμοσμένα γεύματα, απεριόριστα είδη υγιεινής και ξεχωριστό χώρο επισκεπτηρίου με σνακ και αναψυκτικά για τους καλεσμένους της.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμη και για ιδιαίτερη μεταχείριση από τη διοίκηση της φυλακής, κάτι που νομικοί και επιζώσες του κυκλώματος χαρακτηρίζουν «πρόκληση στη μνήμη των θυμάτων».

Η Μάξγουελ κρατήθηκε από το 2020 έως το 2022 στο Metropolitan Detention Center (MDC) στο Μπρούκλιν, ενόσω περίμενε τη δίκη της. Το 2022 μεταφέρθηκε σε ομοσπονδιακή φυλακή χαμηλής ασφάλειας στη Φλόριντα και στη συνέχεια σε σωφρονιστικό κέντρο ελάχιστης ασφάλειας στο Τέξας.

Ανάλυση γλώσσας σώματος

Το νέο υλικό από κάμερες ασφαλείας την δείχνει στο κελί της να ακολουθεί ρουτίνα με διατάσεις, ασκήσεις και διαλογισμό. Η ειδικός γλώσσας σώματος Judi James δήλωσε ότι η Μάξγουελ φαίνεται να ξεκινά τη μέρα της «με διάθεση πειθαρχίας και ελέγχου», επιδιώκοντας, όπως εκτίμησε, «ψυχολογική επιβίωση».

Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση είναι η παρατήρηση της ειδικού για τη στιγμή που η Μάξγουελ καταναλώνει το γεύμα της. Όπως είπε, «ο τρόπος που τρώει, με γρήγορες μπουκιές, υποδηλώνει ότι το φαγητό είναι απολαυστικό και όχι απλώς βρώσιμο».

Το σχόλιο αυτό αναζωπύρωσε την οργή επιζωσών του κυκλώματος Έπσταϊν, οι οποίες θεωρούν προκλητική κάθε αναφορά σε «άνεση» στη ζωή της φυλακής.

Άρνηση κατάθεσης στο Κογκρέσο

Η υπόθεση έλαβε νέα διάσταση όταν η Μάξγουελ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, η ίδια επικαλείται επανειλημμένα την Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δήλωση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της.

Ο δικηγόρος της ανέφερε πως θα ήταν διατεθειμένη να καταθέσει «πλήρως και ειλικρινά» εφόσον της απονεμηθεί προεδρική χάρη. Η δήλωση αυτή προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με βουλευτές να μιλούν για απόπειρα διαπραγμάτευσης της ποινής της.

Προσπάθεια ανατροπής της καταδίκης

Παράλληλα, η Μάξγουελ συνεχίζει τις νομικές της ενέργειες για την ανατροπή της καταδίκης της, υποστηρίζοντας ότι η δίκη της παραβίασε συνταγματικά της δικαιώματα. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει προηγούμενη έφεσή της, όμως πρόσφατα επανήλθε με αίτημα επανεξέτασης υπό το πρίσμα «νέων στοιχείων».

Η σκιά του κυκλώματος Έπσταϊν παραμένει βαριά, με το δημόσιο ενδιαφέρον να αναζωπυρώνεται κάθε φορά που νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η εικόνα της Μάξγουελ στη φυλακή, είτε ως κρατούμενη που προσπαθεί να διατηρήσει ρουτίνα είτε ως αποδέκτης ειδικής μεταχείρισης, συνεχίζει να διχάζει και να προκαλεί οργή.

Πηγή: Mirror