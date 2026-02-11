Βελόπουλος: Η ακρίβεια που ρημάζει τα νοικοκυριά, δεν πρόκειται ποτέ να παταχθεί με τη ΝΔ

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος για την ακρίβεια, την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, αλλά και τις εξελίξεις στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Για την ακρίβεια

«Η ακρίβεια που ρημάζει τα νοικοκυριά, δεν πρόκειται ποτέ να παταχθεί με τη ΝΔ γιατί βολεύει την κυβέρνηση η ακριβή τιμή, για να εισπράττει μεγάλο ΦΠΑ, αφού όσο πιο ακριβό είναι το προϊόν τόσο πιο πολύ εισπράττει το υπουργείο οικονομικών, κάνοντας τον Έλληνα να πεινάει και να είναι όμηρος των επιδομάτων που μοιράζει ο κος Μητσοτάκης», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία και την συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Βελόπουλος επισημαίνει:

«Το πόσο επιτυχημένη είναι η σημερινή επίσκεψη του κου Μητσοτάκη στην Τουρκία, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τον υποδέχθηκε ο υπουργός τουρισμού της Τουρκίας, σα να υποδέχεται έναν τουρίστα που έρχεται στην χώρα του. Το χειρότερο είναι ότι ο τίτλος της συνάντησης είναι «το Αιγαίο υπό συνδιαχείριση», διότι η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται -όπως η ίδια λέει- εθνική κυριαρχία, αλλά διαπραγματεύεται την διαχείριση του Αιγαίου και αυτό συνιστά εθνικό έγκλημα».

Για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σε άλλη δήλωσή του, για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τονίζει:

«Η ανακοίνωση της ΔΑΚΕ, που περιλαμβάνει τις φράσεις «στρογγύλεψαν τις γωνίες σήμερα οι υπουργοί της ΝΔ», «λένε ότι δεν γνώριζαν τίποτα, ενώ η ΝΔ και οι υπουργοί της είχαν άριστη σχέση με τον Παναγόπουλο», μαζί με το «άντε να τελειώνει το θέατρο», αποδεικνύουν την βαθιά σήψη και διαπλοκή μεταξύ ΝΔ, Παναγόπουλου, ΠΑΣΟΚ, που κυλιούνται στον βούρκο της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος.»