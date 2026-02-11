Η αναφορά Ερντογάν σε «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη και η απάντηση Μητσοτάκη – Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης

Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να τονίζει ότι η Συνθήκη της Λωζάνης προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική.

«Επανέλαβα επίσης στον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης έναντι των μειονοτήτων, οι οποίες αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο των σχέσεών μας. Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη Συνθήκη της Λωζάνης που προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία. Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με Χριστιανούς συμπολίτες μας, βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας» επεσήμανε από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη

«Και στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη πρωτίστως, η ελληνική μειονότητα, παρά δυστυχώς τη μεγάλη της συρρίκνωση, εξακολουθεί να εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας. Θα συνεργαστούμε για το πώς αυτές οι δύο μειονότητες μπορούν να γίνουν πράγματι γέφυρες φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας» τόνισε στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.