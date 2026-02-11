Μητσοτάκης: Η αναφορά σε Ελευθέριο Βενιζέλο και Κεμάλ Ατατούρκ

Μητσοτάκης: Η αναφορά σε Ελευθέριο Βενιζέλο και Κεμάλ Ατατούρκ

Αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κεμάλ Ατατούρκ, έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, στην Άγκυρα.

«Να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας»

Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, επίσης, ότι προσβλέπει στη συνεργασία των δύο χωρών και απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, τόνισε: «θα χαρώ να σας υποδεχθώ μαζί με τους υπουργούς σας στην Ελλάδα για την επόμενη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας».

