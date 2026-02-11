Γεωργιάδης: Ο Ανδρουλάκης μισεί τον Παναγόπουλο – Bρήκε ευκαιρία «να τον φάει»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό το πρωί της Τετάρτης όπου μεταξύ άλλων χαρακτήρισε ως «ακραία συκοφαντική» τη δημόσια αναφορά της ανεξάρτητης βουλευτού Έλενας Καραγεωργοπούλου ότι, όσο ήταν στην Πλεύση Ελευθερίας, υπήρχαν «φίλτρα» στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ιδίως προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι ο Νίκος Δένδιας θα πρέπει να κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας συγχρόνως πως μια τέτοια καταγγελία «θα σήμαινε» ύπαρξη «συμφωνίας Δένδια – Κωνσταντοπούλου», κάτι που, όπως είπε, «δεν μπορεί να υπάρχει».

Εν συνεχεία, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε τις αιχμές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος απέδωσε στον Νίκο Δένδια ρόλο «εμποδίου» στις προσπάθειες προσέγγισης, με τον υπουργό να κάνει λόγο για «ψυχολογική επιχείρηση» με στόχο τη διάσπαση του μετώπου στην Ελλάδα.

«Αυτό που έκανε ο κύριος Φιντάν ήταν στα όρια της προβοκάτσιας. Δηλαδή “ο σκληρός Δένδιας και ο μαλακός Μητσοτάκης – Γεραπετρίτης”. Αυτό είναι μία ψυχολογική επιχείρηση της Τουρκίας, η οποία έχει μεγάλο συμφέρον να διασπά το εσωτερικό μέτωπο στην Ελλάδα. Προφανώς είναι ψευδές. Δεν υπάρχει Δένδιας, Γεωργιάδης, Πλεύρης, υπάρχει Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός είναι ένας, η κυβέρνηση είναι μία και τελεί υπό του Κυριάκου Μητσοτάκη» σημείωσε.

Επίθεση στον Ανδρουλάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου – Βρήκε την ευκαιρία «να τον φάει»

Ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή την υπόθεση υπεξαιρέσεων που ερευνάται στη ΓΣΕΕ και τον πρόεδρό της Γιάννη Παναγόπουλο. Αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς περί «73 εκατ. ευρώ» που φέρεται να «πήρε η ΓΣΕΕ», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κονδύλια προγραμμάτων κατάρτισης, ενώ κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά την υπόθεση, επικαλούμενος το τεκμήριο αθωότητας.

«Αποκλείεται να λέει το πόρισμα ότι η ΓΣΕΕ έχει πάρει 73 εκατ. γιατί δεν έχει πάρει. Η ΓΣΕΕ όπως και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, με ενθάρρυνση και συμφωνία της ΕΕ – όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της ΕΕ – συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων. Η ΕΕ μας δίνει λεφτά υποχρεωτικά για να κάνουμε προγράμματα κατάρτισης στους εργαζόμενους και ενθαρρύνει πολύ την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων για να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων», επισήμανε ο Υπουργός Υγείας.

«Δεν εκταμιεύτηκε ούτε ένα ευρώ επί θητείας μου»

«Επί θητείας μου δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για να το ελέγξω. Επί θητείας μου δεν εκταμιεύτηκε ούτε ένα ευρώ για να το ελέγξω», είπε ο υπουργός Υγείας, εξηγώντας ότι «τα προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν κολλήσει για διάφορους διαδικαστικούς λόγους. Όταν εγώ ανέλαβα υπουργός Εργασίας δεν προλάβαιναν να εκτελεστούν και ζήτησα να ξαναπεράσουν από το ελεγκτικό συνέδριο δεύτερη φορά. Και πέρασαν δεύτερη φορά από το ελεγκτικό συνέδριο και έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Κάουφμαν, και ζήτησα περισσότερο χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων».

Στη συνέχεια εξαπέλυσε πυρά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Ανδρουλάκης μισεί τον κ. Παναγόπουλο και νομίζει προφανώς ότι βρήκε ευκαιρία να τον φάει (…)Είναι εσωκομματικοί αντίπαλοι εδώ και χρόνια. Ο Ανδρουλάκης το έχει μανιέρα αυτό. Το ίδιο έκανε με την Καϊλή. Με την Καϊλή θυμάστε τι έγινε; Η Καϊλή ήταν εσωκομματική αντίπαλός του, σκληρή και μεγάλη δημοφιλία. Πάει κάποιος της κάνει καταγγελία στο Βέλγιο. Θυμάστε; Τη διαγράφει αμέσως ο Ανδρουλάκης. Έχει καταδικαστεί η Καϊλή από τίποτα μετά από τρία χρόνια;».

«Να σας πω για τον εαυτό μου για να μη λέω για άλλους. Όταν με κατηγόρησαν εμένα για τη Νοβάρτις, μπορούσε να με διαγράψει τότε ο Μητσοτάκης και να μου πει ‘’αναστέλλεται η κομματική σου ιδιότητα μέχρι να καθαρίσεις’’; Το έκανε; Με στήριξε; Με εμπιστεύτηκε; Λέω ότι στην πολιτική πρέπει να υπάρχει και λίγο γενναιότητα. Αν τόσο εύκολα ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί κλέφτη τον Παναγόπουλο – εγώ να δεχτώ ότι τον θεωρεί κλέφτη ο Ανδρουλάκης – γιατί τον έχει τότε πρόεδρο στη ΓΣΕΕ τόσα χρόνια και τον στηρίζει; Δηλαδή, λένε και μεταξύ τους ο ένας τον άλλον ‘’σύντροφο’’ και δεν ντρέπονται. Συντροφικότητα ξέρε τι θα πει; Θα πει ‘’μπαίνω στη φωτιά για ‘σένα’’. Όχι στην πρώτη στραβή που έχει ο άλλος βγαίνεις και τον δίνεις στα σκυλιά να τον φάνε. Αυτό δεν είναι συντροφικότητα».

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως αυτό που συνέβη με τον κ. Παναγόπουλο είναι «μια στραβή», απάντησε: «Προφανώς. Δεν έχει δικαίωμα να απολογηθεί ο κ. Παναγόπουλος; Τι έγινε δηλαδή η Ελλάδα, ζούγκλα έγινε; Δεν έχει τεκμήριο αθωότητας ο κ. Παναγόπουλος; Εσείς τον καταδικάσατε κιόλας; Δικαστής είστε;»

«Ο κ. Ανδρουλάκης ήθελε να φάει τον κ. Παναγόπουλο από την ΓΣΕΕ. Ήθελε να τον φάει πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορούσε να τον φάει γιατί ήταν πιο δυνατός ο Παναγόπουλος συνδικαλιστικά και τώρα βρήκε ευκαιρία και νόμιζε ότι θα τον φάει. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι; Να έχει πάει όλη η ΠΑΣΚΕ με τον Παναγόπουλο και κατά του Ανδρουλάκη», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.