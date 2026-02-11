Καλάβρυτα: Στο Διακοπτό μεταφέρθηκαν οι 77 επιβάτες της αμαξοστοιχίας του Οδοντωτού που παρουσίασε βλάβη

Στο Διακοπτό μεταφέρθηκαν οι 77 επιβάτες της αμαξοστοιχίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 από Καλάβρυτα για Διακοπτό, αλλά ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα, λόγω βλάβης που παρουσίασε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) κατά τη διαδρομή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, με τη συνδρομή και επίβλεψη της ΕΜΑΚ, στις 16:55 ολοκληρώθηκε η μετεπιβίβαση των επιβατών στον εφεδρικό συρμό, ο οποίος επέστρεψε με ασφάλεια στις 17:13 στο Διακοπτό.

Εκεί, λεωφορείο της Hellenic Train ανέμενε για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούσαν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου, προσφέροντας νερά και αναψυκτικά, αναφέρεται στην νεότερη ενημέρωση.

Ακινητοποιήθηκε και ο εφεδρικός συρμός

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Hellenic Train, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και τελούν υπό τη συνεχή μέριμνα του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο παραμένει στο πλευρό τους παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Η Hellenic Train, σημειώνεται στην ανακοίνωση, βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει κληθεί η ΕΜΑΚ να συνδράμει στη διαδικασία, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή της.

Η Hellenic Train θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε εξέλιξη, καταλήγει η ανακοίνωση.