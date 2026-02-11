Γιώργος Γεράρδος: Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Κεφαλάρι η κηδεία του ιδρυτή της εταιρείας «Πλαίσιο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πλαίσιο Γιώργος Γεράρδος

Το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στις 11:00 στον ναό Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Γεράρδου, ιδρυτή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πλαίσιο», ο οποίος έφυγε από τη ζωή  σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνου την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «+πλευση», μιας οργάνωσης που στηρίζει και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των ελληνικών ακριτικών νησιών. Η επιλογή αυτή τιμά τη μνήμη του Γιώργου Γεράρδου και τη βαθιά του αγάπη για τη θάλασσα, τα ακριτικά νησιά και την εκπαίδευση.

  • Τράπεζα: ALPHA BANK AE
  • Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965
  • ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965
  • Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα καταστήματα Πλαίσιο θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ώρες 09:00-13:00.

Ανακοίνωση των «Public» για τον θάνατο του Γιώργου Γεράρδου

«Τα Public με θλίψη αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, έναν επιχειρηματία που συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου στην Ελλάδα» αναφέρουν τα Public σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας «Πλαίσιο».

«Με συνέπεια, στρατηγική προσήλωση και ξεκάθαρο επιχειρηματικό όραμα, άφησε το αποτύπωμά του στον κλάδο, δημιουργώντας έναν οργανισμό με ισχυρή και διαχρονική παρουσία στην ελληνική αγορά.

Η συμβολή του στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος συνέβαλε στη συνολική εξέλιξη του κλάδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η διοίκηση και οι άνθρωποι των Public εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια καθώς και σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας του Πλαισίου» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:20 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών – Πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη της

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της ο...
18:57 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (11/02) στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψο...
17:49 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεφώνημα για βόμβα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός στις Αρχές ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχεί...
17:37 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου αγοριού στην Κυπαρισσία – Παρουσίασε έντονη δύσπνοια και βήχα

Θρήνος στην τοπική κοινωνία της Τριφυλίας από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 3χρονου αγοριού, το οπο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα