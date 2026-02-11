Γιώργος Γεράρδος: Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Κεφαλάρι η κηδεία του ιδρυτή της εταιρείας «Πλαίσιο»

Το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στις 11:00 στον ναό Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Γεράρδου, ιδρυτή και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πλαίσιο», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνου την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «+πλευση», μιας οργάνωσης που στηρίζει και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των ελληνικών ακριτικών νησιών. Η επιλογή αυτή τιμά τη μνήμη του Γιώργου Γεράρδου και τη βαθιά του αγάπη για τη θάλασσα, τα ακριτικά νησιά και την εκπαίδευση.

Τράπεζα: ALPHA BANK AE

ALPHA BANK AE Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965

960 00 2002 000965 ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965

GR3901409600960002002000965 Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα καταστήματα Πλαίσιο θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ώρες 09:00-13:00.

Ανακοίνωση των «Public» για τον θάνατο του Γιώργου Γεράρδου

«Τα Public με θλίψη αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, έναν επιχειρηματία που συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου στην Ελλάδα» αναφέρουν τα Public σε ανακοίνωσή του για τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας «Πλαίσιο».

«Με συνέπεια, στρατηγική προσήλωση και ξεκάθαρο επιχειρηματικό όραμα, άφησε το αποτύπωμά του στον κλάδο, δημιουργώντας έναν οργανισμό με ισχυρή και διαχρονική παρουσία στην ελληνική αγορά.

Η συμβολή του στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος συνέβαλε στη συνολική εξέλιξη του κλάδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η διοίκηση και οι άνθρωποι των Public εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια καθώς και σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας του Πλαισίου» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.