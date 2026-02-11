Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων, οι οποίοι πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη, προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής (8/2) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας.

Προκάλεσαν ζημιές στο λεωφορείο

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο 17χρονος Έλληνας και οι δύο 16χρονοι αλλοδαποί πέταξαν πέτρες στο αστικό λεωφορείο, τόσο κατά την αποβίβασή τους, όσο και λίγο αργότερα που το λεωφορείο διήλθε ξανά από το συγκεκριμένο σημείο, προκαλώντας θραύση υαλοπίνακα.

Οι τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες και εντοπίστηκαν λίγο αργότερα, με τους αστυνομικούς να τους περνούν χειροπέδες.

Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.