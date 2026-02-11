Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα

Αρκετά ευνοϊκό για τους μαθητές αποδεικνύεται το 2026 καθώς όλες οι αργίες «πέφτουν» σε ημέρες σχολείου, ενώ και το Πάσχα είναι φέτος αρκετά νωρίς.
Το Πάσχα του 2026 θα γιορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, κάθε χρόνο τα σχολεία κλείνουν την Παρασκευή πριν την Μεγάλη Εβδομάδα και ανοίγουν την Δευτέρα μετά την εβδομάδα του Πάσχα.
Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για το εορτασμό του Πάσχα
Φέτος τα μαθήματα θα σταματήσουν την Παρασκευή 3 Απριλίου, ενώ το πρώτο κουδούνι μετά το Πάσχα θα χτυπήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα κάνουν διακοπές διάρκειας 16 ημερών (4-19 Απριλίου).
Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι
Μετά την επιστροφή στα θρανία στις 20 Απριλίου, οι μαθητές θα έχουν περίπου δύο μήνες μαθημάτων, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, η ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
Οι υπόλοιπες σχολικές αργίες της χρονιάς
- Καθαρά Δευτέρα: Η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 23 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο (21-23 Φεβρουαρίου).
- 25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία. Παραδοσιακά στις 24 Μαρτίου πραγματοποιείται γιορτή στο σχολείο και η 25η Μαρτίου είναι ημέρα παρέλασης.
- Πάσχα 2026: Το Πάσχα φέτος «πέφτει» την Κυριακή 12 Απριλίου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) μέχρι και την Παρασκευή του Πάσχα (17 Απριλίου). Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.
- Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο.