Τουρκία: Σε ρινγκ μετατράπηκε πάλι η Βουλή – Έπεσαν γροθιές για την ορκωμοσία του νέου υπουργού Δικαιοσύνης

Χάος προκάλεσε στη Βουλή της Τουρκίας ο μίνι ανασχηματισμός στον οποίον προχώρησε ο πρόεδρος Ερντογάν, λίγες μόνον ώρες πριν από την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ήρθε η ώρα να ορκιστούν οι νέοι υπουργοί. Τότε στη Βουλή προσήλθαν ο Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης Akın Gürlek για να ορκιστεί ως Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Νομάρχης Ερζερούμ Mustafa Çiftçi για να ορκιστεί ως Υπουργός Εσωτερικών.

Το κόμμα CHP υποστήριξε τότε ότι ο Gürlek δεν μπορούσε να ορκιστεί επειδή δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του εισαγγελέα. Το κυβερνών AKP αντέτεινε ότι η διαδικασία ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Bekir Bozdağ δήλωσε ότι δεν υπήρχε διαδικαστικό σφάλμα.

 

Η γροθιά από τον Gökçek στον Tanal

Ο αντιπρόεδρος Bozdağ κάλεσε τον Gürlek στο βήμα για την ορκωμοσία και τότε οι βουλευτές του το CHP άρχισαν να διαμαρτύρονται.  Όταν βουλευτές του CHP σηκώθηκαν και κατέλαβαν το βήμα, βουλευτές του AKP κατευθύνθηκαν επίσης εκεί. Οι βουλευτές των δύο πλευρών συναντήθηκαν στο κέντρο της αίθουσας και ο βουλευτής του AKP από την Άγκυρα Osman Gökçek επιτέθηκε και χτύπησε με γροθιά τον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα Mahmut Tanal, προκαλώντας του αιμορραγία στη μύτη.

 

Μέσα στο χάος, ο Akın Gürlek ολοκλήρωσε την ορκωμοσία του, ενώ βουλευτές του AKP είχαν σχηματίσει κύκλο γύρω του. Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο Mustafa Çiftçi, ο οποίος ορκίστηκε με παρόμοιο τρόπο.

 

