Καλάβρυτα: Βλάβη σε αμαξοστοιχία του Οδοντωτού με 77 επιβάτες- Ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα

Ταλαιπωρία για 77 επιβάτες αμαξοστοιχίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 από Καλάβρυτα για Διακοπτό, καθώς το τρένο παρουσίασε βλάβη κατά τη διαδρομή, στις 13:50 το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2), και ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα.

Η εφεδρική αμαξοστοιχία που εστάλη, ακινητοποιήθηκε επίσης σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Στο σημείο έχει κληθεί η ΕΜΑΚ, προκειμένου να γίνει η οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών της αμαξοστοιχίας.

Hellenic Train: Καλά στην υγεία τους οι 77 επιβάτες

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και τελούν υπό τη συνεχή μέριμνα του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο παραμένει στο πλευρό τους παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Κλήθηκε η ΕΜΑΚ για την απομάκρυνση των επιβατών

Η Hellenic Train, σημειώνεται στην ανακοίνωση, βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών.

Σημειώνεται ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει κληθεί η ΕΜΑΚ να συνδράμει στη διαδικασία, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή της.

Η Hellenic Train θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε εξέλιξη, καταλήγει η ανακοίνωση.