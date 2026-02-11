Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε στα Καμίνια – Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές του Ηρακλείου, μετά τον εντοπισμό πτώματος άνδρα στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης κοντά στην περιοχή Καμίνια. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο.

Έρευνες για τα αίτια του θανάτου

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας παραμένουν αδιευκρίνιστες, ωστόσο αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο πως το θύμα ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή γεγονότα και να ταυτοποιηθεί η σορός.

Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του άνδρα.

