Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (11/02) στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας του Τυρνάβου, όταν γυναίκα έπεσε από πλατφόρμα τρακτέρ και καταπλακώθηκε, ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Το περιστατικό συνέβη σε σημείο του οδικού δικτύου με αυξημένη κυκλοφορία και κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η γυναίκα έπεσε από την πλατφόρμα του τρακτέρ και το όχημα την καταπλάκωσε, ενώ αυτό κινούνταν.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό της τραυματία. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, σύμφωνα με το tirnavospress.gr.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές ρύθμισαν την κίνηση των οχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς τα εντοπίζουμε και γιατί απειλούν τη ζωή μας

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο

Καλαφάτης: Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:20 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών – Πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη της

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της ο...
17:49 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεφώνημα για βόμβα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός στις Αρχές ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχεί...
17:37 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου αγοριού στην Κυπαρισσία – Παρουσίασε έντονη δύσπνοια και βήχα

Θρήνος στην τοπική κοινωνία της Τριφυλίας από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 3χρονου αγοριού, το οπο...
17:30 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Καλάβρυτα: Στο Διακοπτό μεταφέρθηκαν οι 77 επιβάτες της αμαξοστοιχίας του Οδοντωτού που παρουσίασε βλάβη

Στο Διακοπτό μεταφέρθηκαν οι 77 επιβάτες της αμαξοστοιχίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα