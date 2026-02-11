Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (11/02) στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας του Τυρνάβου, όταν γυναίκα έπεσε από πλατφόρμα τρακτέρ και καταπλακώθηκε, ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Το περιστατικό συνέβη σε σημείο του οδικού δικτύου με αυξημένη κυκλοφορία και κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η γυναίκα έπεσε από την πλατφόρμα του τρακτέρ και το όχημα την καταπλάκωσε, ενώ αυτό κινούνταν.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό της τραυματία. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, σύμφωνα με το tirnavospress.gr.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές ρύθμισαν την κίνηση των οχημάτων μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.