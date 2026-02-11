Eurovision 2026 – Αντιγόνη: Η απάντηση στις αντιδράσεις για το video clip του «JALLA» – «Άστους να λαλούν»

Η Αντιγόνη θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στην Eurovision, με το τραγούδι «JALLA». Το κομμάτι και το video clip που το συνόδευσε όμως, φαίνεται πως προκάλεσαν αντιδράσεις στη χώρα, με μία ομάδα ανθρώπων να στέλνει μία ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, στην οποία εξέφρασαν την δυσανασχέτησή τους και ζήτησαν, μεταξύ άλλων, την απόσυρση της συγκεκριμένης συμμετοχής από τον διαγωνισμό. Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την τραγουδίστρια, και εκείνη έδωσε την δική της απάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο έγινε γνωστό πως η Αντιγόνη θα εκπροσωπήσει την Κύπρο. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Eurovision στο Youtube, το τραγούδι μαζί με το video clip.

Η απάντηση της Αντιγόνης

Οι δημοσιογράφοι συνάντησαν την Αντιγόνη σε βραδινή της έξοδο και εκείνη έκανε δηλώσεις, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Μιλώντας για το τραγούδι της, η εκπρόσωπος της Κύπρου είπε: «Το τραγούδι πάει πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη».

Σε ερωτήσεις που δέχτηκε σχετικά με τις αντιδράσεις, η Αντιγόνη απάντησε: «Εγώ αγαπώ την Κύπρο και έδειξα ένα video που δείχνει την Κύπρο που αγαπώ και αυτό θα πω. Άστους να λαλούν, αυτό θα πούμε».