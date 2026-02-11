Μαρία Τζομπανάκη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον Απρίλιο του 1982

Η Μαρία Τζομπανάκη είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, έχοντας διαγράψει μία μεγάλη πορεία στον χώρο της υποκριτικής. O λογαριασμός που είναι αφιερωμένος στον Κλεισθένη Δασκαλάκο στο Instagram, στον οποίο αναρτώνται διάφορες φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, ανέβασε ένα αδημοσίευτο στιγμιότυπό της από το 1982.

Υπενθυμίζεται ότι ο κόσμος έχει απολαύσει την Μαρία Τζομπανάκη σε πολλές σειρές, ταινίες, και θεατρικές παραστάσεις, όπως στον «Σασμό», στον «Ματωμένο Γάμο», στις «Μάγισσες της Σμύρνης» και στον «Φτωχούλη του Θεού».

Η αδημοσίευτη φωτογραφία

Στην αδημοσίευτη φωτογραφία που ανέβηκε στο «Studio Kleisthenis», η Μαρία Τζομπανάκη απεικονίζεται σε ηλικία 26 ετών. Η ηθοποιός κοιτάει χαμογελαστή τον φακό, ενώ τα μαλλιά της κοσμούν ψεύτικα κίτρινα λουλούδια.

«Η πανέμορφη ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία τον Απρίλιο του 1982 με τον φακό του Κλεισθένη», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.