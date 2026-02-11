Eurovision – Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 φιναλίστ που προκρίθηκαν στον Εθνικό τελικό

Με εντυπωσιακές εμφανίσεις και έντονη συμμετοχή του κοινού, ολοκληρώθηκε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026, μέσα από τον οποίο επτά καλλιτέχνες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους για τον εθνικό τελικό της Κυριακής (15 Φεβρουαρίου), όπου θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Ανάμεσα σε όσους ανέβηκαν στη σκηνή, ξεχώρισαν ο Akylas με το δυναμικό «Ferto», η Evangelia με το ρυθμικό «Parea», αλλά και η Marseaux με το συναισθηματικό «Χάνομαι». Οι τρεις καλλιτέχνες θεωρούνται ήδη φαβορί, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια για την παρουσία τους αλλά και για τη σκηνική τους ενέργεια.

Το κοινό έδειξε τον ενθουσιασμό του τόσο κατά τη διάρκεια του σόου όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερα στο X (Twitter), πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Akylas και το τραγούδι του «Ferto», το οποίο απέσπασε δεκάδες θετικά σχόλια και θεωρείται ήδη ένα από τα τραγούδια που θα πρωταγωνιστήσουν στον τελικό.

Οι επτά που προκρίθηκαν στον τελικό

Την πρόκρισή τους για την ερχόμενη Κυριακή εξασφάλισαν οι εξής επτά συμμετοχές, που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας στη σκηνή της Eurovision 2026:

«Άλμα» – Rossana Mailan «Europa» – STEFI «Paréa» – Evangelia «Χάνομαι» – Marseaux «Ferto» – Akylas «The Other Side» – Alexandra Sieti «YOU & I» – STYLIANOS

Ο εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου οι επτά φιναλίστ θα αναμετρηθούν για τη μεγάλη πρόκριση. Το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει στραμμένο στις εμφανίσεις των φαβορί, ενώ ο νικητής θα έχει την τιμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.