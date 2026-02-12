Σαν σήμερα 12 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα 12 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Η ηθοποιός Γεωργία Βασιλειάδου πέθανε σαν σήμερα πριν 46 χρόνια

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι:

  • Διεθνής ημέρα για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού όταν ευνοεί την τρομοκρατία
  • Ημέρα της Ερυθράς Χειρός

Γεγονότα

  • 1502: Ο Βάσκο ντα Γκάμα αναχωρεί από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας για το δεύτερο ταξίδι του στην Ινδία.
  • 1709: Ο Σκοτσέζος ναυτικός Αλεξάντερ Σέλκιρκ διασώζεται, έπειτα από τέσσερα χρόνια που έμεινε απομονωμένος στο νησί Φερνάντεζ. Θα αποτελέσει την έμπνευση για το μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφόε «Ροβινσών Κρούσος».
  • 1861: Διεξάγεται ο πρώτος διασυλλογικός αγώνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στο Σέφιλντ της Αγγλίας τίθενται αντιμέτωπες η Σέφιλντ (Sheffield F.C.) και η Χάλαμ (Ηallam FC). Σήμερα και οι δύο αυτές ομάδες αγωνίζονται στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.
  • 1922: Δημοσιεύεται το Δημοκρατικό Μανιφέστο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
  • 1945: Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας, με την οποία οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ δέχονται να διαλυθεί ο ΕΛΑΣ και οι μαχητές του να παραδώσουν τα όπλα τους στη νόμιμη κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα.
  • 1950: Ιδρύεται η European Broadcasting Union (EBU), η γνωστή μας Eurovision.
  • 2012: Με 199 «ναι» υπερψηφίζεται η νέα δανειακή σύμβαση (δεύτερο μνημόνιο), έναντι 74 βουλευτών που την καταψηφίζουν και 5 που δηλώνουν «παρών». Είκοσι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ισάριθμοι της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν αρνητικά. Απέχουν οι βουλευτές του ΛΑΟΣ, με εξαίρεση τους Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι ψηφίζουν θετικά. Τη νέα δανειακή σύμβαση καταψηφίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ.
  • 2019: Υπογράφεται η Συμφωνία των Πρεσπών, όπου η ως τότε προσωρινά αποκαλούμενη “πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας” (πΓΔΜ), ονομάζεται επισήμως πλέον Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Γεννήσεις

  • 1809: Τσαρλς Ντάργουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, άγγλος φυσιοδίφης, «πατέρας» της θεωρίας περί της εξέλιξης των ειδών και της φυσικής επιλογής. (Θαν. 19/4/1882)
  • 1809: Αβραάμ Λίνκολν, 16ος πρόεδρος των ΗΠΑ. (Θαν. 15/4/1865)
  • 1890: Κώστας Ουράνης, Έλληνας συγγραφέας
  • 1933: Κώστας Γαβράς, Έλληνας σκηνοθέτης. («Ζήτα»)
  • 1954: Τζίμης Πανούσης, Έλληνας τραγουδοποιός

Θάνατοι

  • 1804: Ιμάνουελ Καντ, Γερμανός φιλόσοφος, ιδρυτής του κριτικού ιδεαλισμού. («Η κριτική του καθαρού λόγου») (Γεν. 22/4/1724)
  • 1816: Ιωάννης Δεληγιάννης, Έλληνας προεστός
  • 1873: Σπυρίδων Τρικούπης, Έλληνας πολιτικός, διπλωμάτης, λόγιος και ιστορικός, πατέρας του Χαρίλαου Τρικούπη. (Γεν. 8/4/1788)
  • 1949: Χασάν αλ-Μπάννα, Αιγύπτιος ιδρυτής της Μουσουλμανικής Αδελφότητας
  • 1980: Γεωργία Βασιλειάδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 1/1/1897)
  • 2016: Γιάννης Καλαϊτζής, Έλληνας σκιτσογράφος

 

05:17 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

05:10 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

02:06 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

23:12 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

