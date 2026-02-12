Μαίρη Βιδάλη για σεξουαλική παρενόχληση – «Γινόμουν φίλη με τις γυναίκες των συνεργατών για να την αποφύγω»

Για το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον καλλιτεχνικό χώρο μίλησε ανοιχτά η ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐς Νέγκα στο Action24, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν το δικό της «κόλπο» για να προστατεύεται παρεμβατικούς συνεργάτες, ήταν να γίνεται φίλη με τις γυναίκες τους.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Φυσικά έχω δεχτεί, πολλές φορές. Αλλά όχι σε βαθμό βιασμού ή απόπειρα βιασμού. Το έχω αντιμετωπίσει και έχω βάλει τα όρια μου. Έχω χάσει δουλειές και μέσα στη σεζόν. Δεν έχω πάει σε οντισιόν μόνο σε μια».

Για να προσθέσει στη συνέχεια : «Είχα κάνει ένα κόλπο, γιατί πλέον δεν έχω παρενόχληση όχι λόγω ηλικίας αλλά γιατί είχα κάνει ένα status και ξέρανε ότι η κυρία δεν ενδιαφέρεται οπότε δεν… Το είχα πει το κόλπο στην τηλεόραση και το συνιστώ στις νέες κοπέλες. Γινόμουν φίλη με τις γυναίκες τους. Εντελώς αθώα. Πιστεύω ότι οι γυναίκες τους δεν το γνωρίζουν όλες, κάποιες ναι και έχουν συμβιβαστεί για δικούς τους λόγους».

Όπως αποκάλυψε, σε μία περίπτωση η άρνησή της είχε και επαγγελματικό κόστος. «Είμαι συνθιασάρχης με κάποιον κωμικό, σε κεντρικότατο θέατρο. Είναι ο τάδε και Μαίρη Βιδάλη δίπλα. Μου λέει ένας συνάδελφος, «Μαίρη είδες την πινακίδα; Βγες έξω». Είχε αλλάξει, ήταν θίασος δικός του και από κάτω εγώ. Γιατί να κοιτάξω κάτι που ήταν ένα μήνα εκεί; Εντωμεταξύ είχε έρθει η παρενόχληση και τον είχα βάλει στη θέση του. Δεν είπα τίποτα απλώς δεν ξανά συνεργάστηκα μαζί του. Εννοείται με πείραξε αλλά να μιλήσεις σε κάποιον που ήταν τόσο φτηνός για ποιο λόγο;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα η γνωστή ηθοποιός δήλωσε ότι «γνωρίζουμε τους ανθρώπους που είναι παρενοχλητικοί» στον χώρο και τα «παραμύθια» με τα οποία παρουσιάζονται: