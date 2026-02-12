Συναγερμός στην Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν το Κίεβο

Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικών πυραύλων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Τκατσένκο επιβεβαίωσε ότι η πόλη δέχεται επίθεση, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και τις δυνάμεις αεράμυνας.

Την ίδια ώρα, ανταποκριτής του Reuters ανέφερε ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Πηγή: Reuters