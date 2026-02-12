Συναγερμός στην Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν το Κίεβο

Enikos Newsroom

διεθνή

Συναγερμός στην Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν το Κίεβο

Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικών πυραύλων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Τκατσένκο επιβεβαίωσε ότι η πόλη δέχεται επίθεση, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και τις δυνάμεις αεράμυνας.

Την ίδια ώρα, ανταποκριτής του Reuters ανέφερε ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο σπίτι για την προσωπικότητα σας – Τα κακά νέα για όσους επιλέγουν το κόκκινο

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Νίκος Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο

ΕΕΑ: Ετοιμάζει στατιστική έρευνα για την απορρόφηση επιδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
04:45 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Al Jazeera: Το Ισραήλ χρησιμοποίησε θερμοβαρικά όπλα που εξαΰλωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Jazeera το Ισραήλ χρησιμοποίησε αμερικανικής προέλευσης θερμικά και...
23:43 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Λεμεσός: Μητέρα φέρεται να έδωσε ηρεμιστικά στο 7χρονο παιδί της – Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λεμεσό, όπου μια μητέρα συνελήφθη από την Αστυνομία καθώς φέ...
23:07 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Υπόθεση Επστάιν: Οι αποκαλύψεις προκαλούν χάος από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Ασία – Το τίμημα του πάθους για γυναίκες, σεξ και χρήμα

Ένας Γάλλος πολιτικός, διάσημος ως πολιτιστικό σύμβολο των δεκαετιών του 1980 και 1990, μια Νο...
22:19 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Κατάρ: Οι ΗΠΑ μετακίνησαν τους πυραύλους Patriot σε κινητούς εκτοξευτές στην βάση Αλ Ουντέιντ – Τι σημαίνει η αλλαγή

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην βάση αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Α...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα