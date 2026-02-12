Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Νίκος Δένδιας – Ενημέρωσε για «Ατζέντα 2030»

Enikos Newsroom

πολιτική

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Νίκος Δένδιας – Ενημέρωσε για «Ατζέντα 2030»

Ο Νίκος Δένδιας, συμμετείχε χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι υπουργοί Άμυνας μεταξύ άλλων αντάλλαξαν απόψεις για την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας της Ελλάδας στην ομιλία του ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει:

«Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας.

Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί ‘Αμυνας αντάλλαξαν απόψεις για:

– Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– ⁠Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026

– Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο σπίτι για την προσωπικότητα σας – Τα κακά νέα για όσους επιλέγουν το κόκκινο

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Νίκος Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο

ΕΕΑ: Ετοιμάζει στατιστική έρευνα για την απορρόφηση επιδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:19 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Το casus belli, τα μηνύματα φιλίας και οι συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Άγκυρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου...
20:42 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ανακύκλωση τίτλων περί «εμφυλίου» – Ψευδής η είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με αλγόριθμο

«Με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί “εμφυλίου” στο ΠΑΣΟΚ» επισημαίνουν ...
20:28 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

ΚΚΕ για δηλώσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν: Στην πράξη διατηρούνται οι απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, διαψεύδοντας το δόγμα των «ήρεμων νερών»

Κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ασκεί το ΚΚΕ, με αφορμή τις κοινές δηλώσεις του Κυρ...
19:40 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα – «Θετικό κλίμα, ειλικρινής συζήτηση» λένε κυβερνητικές πηγές

«Θετικό το κλίμα» στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα