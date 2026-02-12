Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Νίκος Δένδιας – Ενημέρωσε για «Ατζέντα 2030»

Ο Νίκος Δένδιας, συμμετείχε χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι υπουργοί Άμυνας μεταξύ άλλων αντάλλαξαν απόψεις για την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας της Ελλάδας στην ομιλία του ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει:

«Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας.

Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί ‘Αμυνας αντάλλαξαν απόψεις για:

– Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– ⁠Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026

– Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.