Σμήναρχος: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες μετά την προφυλάκιση του – Ο φάκελος του αεροδικείου και τα κενά στην απολογία του

Στη στρατιωτική πτέρυγα των φυλακών Κορίνθου κρατείται ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες μετά την απολογία του, στην οποία ο ίδιος κατονόμασε πρόσωπα και παρέδωσε στοιχεία. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι βρέθηκε σε κατάσταση πίεσης, δηλώνοντας: «Δεχόμουν απειλές για τη ζωή τη δική μου και της οικογένειάς μου».

Η συνεχιζόμενη ανάκριση και τα ηλεκτρονικά ίχνη

Ενώ ο 54χρονος σμήναρχος παραμένει προφυλακισμένος, η υπόθεση δεν κλείνει. Θα υπάρξει μία αλληλουχία ανακριτικών συνεργειών, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Μεταξύ αυτών θα είναι και η κλήση προσώπων τα οποία αναφέρονται στην έρευνα αλλά και την απολογία του 54χρονου, ενώ, οι αρχές έχουν διατάξει πραγματογνωμοσύνη στον υπολογιστή του, καθώς και άρση τηλεφωνικού απορρήτου. Παράλληλα, ελέγχονται οι τραπεζικοί του λογαριασμοί για να εντοπιστούν ύποπτες συναλλαγές. Ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι μέσα σε δύο χρόνια έλαβε συνολικά 25.000 ευρώ.

Το ταξίδι στο Πεκίνο και ο «Στίβεν»

Κατά την απολογία του, ο σμήναρχος περιέγραψε πώς γνώρισε τον Κινέζο σύνδεσμό του, Στίβεν Γουάνγκ, τον Φεβρουάριο του 2024, έπειτα από μήνες διαδικτυακής επικοινωνίας. Η συνάντηση έγινε στο Πεκίνο, όπου, όπως είπε, ξεκίνησε ο εφιάλτης του. Εκεί τον σύστησαν σε μια γυναίκα που έχει ήδη εντοπιστεί από τις αρχές ασφαλείας. Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι ξεναγήθηκε σε κινεζικές εταιρείες και έδωσε συγκεκριμένα ονόματα.

Οι επαφές με την Κίνα και το χρηματικό ποσό

Οι συνήγοροι του ισχυρίστηκαν ότι ο πελάτης τους συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και ότι από την πρώτη στιγμή τέθηκε στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο ίδιος, δέχτηκε πιέσεις από άγνωστα πρόσωπα για να αποστείλει έγγραφα νατοϊκού χαρακτήρα και άλλα ευαίσθητα στοιχεία. Ο σμήναρχος υποστήριξε ότι ήρθε σε επαφή με Κινέζους αναζητώντας εργασία μετά τη συνταξιοδότησή του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε λάβει το ποσό των 25.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν στο LinkedIn ως διαπιστευμένος στο ΝΑΤΟ, ενώ είχε αιτηθεί ειδική άδεια ταξιδιού στην Κίνα για λόγους πολιτισμού και γλώσσας.

Κάθε λέξη της απολογίας του εξετάζεται προσεκτικά, ώστε να διασταυρωθούν οι ισχυρισμοί του με τα ευρήματα. Οι αρχές διερευνούν εάν υπάρχουν συνεργοί ή πρόσωπα του περιβάλλοντός του που ενδεχομένως είχαν πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα. Ο σμήναρχος κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη και αφαίρεση ιθαγένειας, εφόσον επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες. Το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει επιβαρυντικές διατάξεις που περιορίζουν τη δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο φάκελος του Αεροδικείου και τα απόρρητα στοιχεία

Όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στάθης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο φάκελος της υπόθεσης στο Αεροδικείο περιλαμβάνει μόνο την απολογία του κατηγορουμένου. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν συμπεριλαμβάνονται έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία. Η απολογία ήταν λεπτομερής, αναφέροντας ακόμη και «αν ο καναπές ήταν διθέσιος ή τριθέσιος». Ωστόσο, τα διαβαθμισμένα στοιχεία παραμένουν εκτός φακέλου.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος έδωσε τρία ονόματα αλλοδαπών, τα οποία θεωρούνται πιθανώς ψεύτικα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα άτομα ίσως δεν υπάρχουν. Σε ερώτηση αν υπάρχουν Έλληνες εμπλεκόμενοι, ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά. Η απολογία του περιλαμβάνει κενά που διερευνώνται, ειδικά ως προς τυχόν εμπλοκή αποστράτων. Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι κάποιοι μάλιστα τον χαρακτηρίζουν «προδότη» και «φραγκοφονιά».