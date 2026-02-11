Η αποτίμηση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Το casus belli, τα μηνύματα φιλίας και οι συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Άγκυρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία κράτησε περίπου 1,5 ώρα με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για μια «ειλικρινή συζήτηση στην οποία τέθηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες».

Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν ότι η διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος των δύο χωρών, αλλά και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συζητήθηκαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης που υπεγράφη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντάλλαξαν τον ελληνικό και τον τουρκικό φάκελο, όπως έκαναν και οι υπουργοί των δύο χωρών για κάθε συμφωνία που υπέγραψαν. Αυτό που προκύπτει από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα είναι ότι και οι δυο πλευρές επιδιώκουν να διατηρηθεί το «καλό κλίμα» που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία δυόμισι χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Όσον αφορά στο διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στον νέο στόχο 10 δισ. ευρώ που έχουν θέσει. Ωστόσο, επέλεξαν ο καθένας, από τη δική του οπτική, να θέσουν τα καίρια ζητήματα που απασχολούν και σε επίπεδο πιο υψηλής διπλωματίας.

Συμφώνησαν στο κομμάτι να συνεχιστεί η συνεργασία για τον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρομών, αλλά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εξέφρασαν και την αποφασιστικότητά τους προκειμένου να αξιολογηθούν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη διακήρυξη, οι ευκαιρίες συνεργασίας και στον τομέα της ενέργειας, ιδίως για την ηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας. Παράλληλα, υπάρχει η κοινή βούληση των δύο ηγετών για κοινή αντιμετώπιση, σε μια εποχή γεωπολιτικής ρευστότητας και ανατροπών στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις όποιες δομικές διαφορές χωρίζουν τις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Το Αιγαίο, το casus belli και η μειονότητα στην Θράκη

Από τη συνάντηση δεν έλειψαν και οι… διαφωνίες. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για αλληλένδετα προβλήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μία διαφορά, που, ξεκάθαρα από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη, θα μπορούσε ενδεχομένως στο μέλλον, όπως είπε, να διευθετηθεί μέσω προσφυγής στη διεθνή δικαιοδοσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε έμμεσα στον Τούρκο πρόεδρο ότι είναι η ώρα να αποσυρθεί το casus belli, με τον Πρωθυπουργό να «κινείται» ωστόσο πολύ προσεκτικά και διπλωματικά, λέγοντας: «καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε; ».

Ως προς τις μειονότητες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα δεν είχε αναφερθεί σε τουρκική μειονότητα στη Θράκη, την Τετάρτη στην Άγκυρα ζήτησε να ωφεληθεί πλήρως η «τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης» από τις θρησκευτικές ελευθερίες και τις ελευθερίες στην εκπαίδευση.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε στον Ερντογάν, τονίζοντας πως η «Συνθήκη της Λωζάνης προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία».

Τα μηνύματα φιλίας

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών, ο Ερντογάν χαρακτήρισε «πολύτιμο φίλο» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Ερντογάν είπε: «Αγαπητέ Ταγίπ». Μάλιστα, μιλώντας για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η ελληνική μειονότητα […] εξακολουθεί να εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας. Ας εργαστούμε, λοιπόν, για το πώς αυτές οι δύο μειονότητες μπορούν πράγματι να γίνουν “γέφυρες” φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας».

Η αναφορά Μητσοτάκη σε Ελευθέριο Βενιζέλο και Κεμάλ Ατατούρκ

Αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κεμάλ Ατατούρκ, έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ», είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, επίσης, ότι προσβλέπει στη συνεργασία των δύο χωρών και απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, τόνισε: «θα χαρώ να σας υποδεχθώ μαζί με τους υπουργούς σας στην Ελλάδα για την επόμενη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας».

Τι ανέφεραν διπλωμάτες για τη συνάντηση

Διπλωμάτες που παρακολούθησαν όλη τη συνάντηση και τις δηλώσεις των δύο ηγετών ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι «η σημερινή συνάντηση ήταν επιτυχής. Είδαμε όχι μόνο δύο εξαίρετους πολιτικούς, αλλά δύο εξαίρετους διπλωμάτες, έμπειρους που ξέρουν να συμφωνούν διαφωνώντας».

Ο τουρκικός Τύπος

Δίνοντας έμφαση στην φράση του Ερντογάν «δεν υπάρχουν προβλήματα που να μην μπορούν να λυθούν με καλές προθέσεις», τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης κάλυψαν την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας το καλό κλίμα στην συνάντηση των δύο ηγετών και των αντιπροσωπειών.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου με την Ελλάδα», ήταν ο τίτλος του θέματος στο επίσημο, κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού.

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας σημαντικές δηλώσεις», έγραψε η Γενί Σαφάκ.

Τον ειλικρινή διάλογο των δύο ηγετών στα ζητήματα του Αιγαίου τόνισε και η Μιλιέτ δίνοντας επίσης έμφαση στην δήλωση Ερντογάν ότι «παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και βούληση για κοινή λύση».

Οι 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας

Ελλάδα και Τουρκία, στο πλαίσιο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) μεταξύ των δύο χωρών στην Άγκυρα, προχώρησαν στην υπογραφή επτά συμφωνιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας, από τις επενδύσεις μέχρι τον πολιτισμό και την πολιτική προστασία.

Τα κείμενα είναι τα εξής:

1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.

3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».

5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

Ολόκληρη η Κοινή Δήλωση Ελλάδας και Τουρκίας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν

Η ανεπίσημη μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 6ης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι δύο ηγέτες συμπροήδρευσαν στη συνεδρίαση της έκτης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών ως συντονιστών και των Υπουργών αρμόδιων για το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών/Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών/Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας των Πολιτών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και Τουρισμού/Πολιτισμού, Εθνικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης, Θρησκευτικών Υποθέσεων και Αθλητισμού, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας/Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, και Εμπορίου.

Οι δύο ηγέτες σημείωσαν τα εξής:

Η Τουρκία και η Ελλάδα τόνισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και την κατανόηση, σύμφωνα με τη «Διακήρυξη της Αθήνας για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία», η οποία υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της 5ης συνάντησης του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να προωθήσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και να διευρύνουν τους τομείς συνεργασίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τους αποτελεσματικούς διαύλους και μηχανισμούς επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να εξαλείψουν αδικαιολόγητες πηγές έντασης, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή κλιμάκωση και οι κίνδυνοι για την επιτυχή διαχείριση των διμερών σχέσεών τους.

Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι η επέκταση της διμερούς συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή και θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών και της οικονομικής συνεργασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τους δεσμούς και να επιτύχουν τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε όγκο διμερών εμπορικών συναλλαγών μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Για τον σκοπό αυτό, δεσμεύτηκαν να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών κοινοτήτων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και άλλων σχετικών επιχειρηματικών ενώσεων και των οργανισμών προώθησης επενδύσεων των δύο χωρών.

Η Τουρκία και η Ελλάδα χαιρέτισαν τη συνέχιση του προσωρινού καθεστώτος θεωρήσεων Σένγκεν βραχείας διαμονής, με στόχο τη διευκόλυνση των τουριστικών επισκέψεων Τούρκων υπηκόων σε δώδεκα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι, πέραν της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ο τριμερής μηχανισμός συνεργασίας, στον οποίο συμμετέχει και η Βουλγαρία, έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Οι δύο χώρες τόνισαν τη σημασία της συνέχισης και της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία και την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Και οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας -ιδίως στον τομέα της διασύνδεσης ηλεκτρικών δικτύων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Τα έργα αυτά ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη χωρητικότητα τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για ισχυρότερη συνδεσιμότητα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και για την περιφερειακή ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πρόοδο του έργου κατασκευής δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στο Κίπι-Ιψάλα, σύμφωνα με τη συμφωνία του 2006. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας, της διαλειτουργικότητας του συστήματος και της περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν την αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής ενός διμερούς προγράμματος συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μερίκ/Έβρος, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες αποφάσισαν να επαναδραστηριοποιήσουν την ad hoc μεικτή επιτροπή που συστάθηκε βάσει της κοινής δήλωσης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010, με στόχο την εξασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης του ποταμού Μερικ/Έβρος. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την κοινή δέσμευσή τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μερίκ/Έβρος, σε συνεργασία και με την άλλη παραποτάμια χώρα.

Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ως δύο σύμμαχοι, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία της συνόδου κορυφής της Άγκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου 2026 στην Τουρκία.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε διεθνείς οργανισμούς και, στο μέτρο του δυνατού, να υποστηρίξουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους σε διεθνείς πλατφόρμες.

Οι δύο ηγέτες προέβησαν επίσης σε εκτενή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με διμερή ζητήματα, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας/του κοινού σχεδίου δράσης και των συζητήσεων για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Tο κείμενο της Κοινής Δήλωσης Ελλάδας-Τουρκίας στα αγγλικά ΕΔΩ