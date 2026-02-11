Χανιά: Σε κατ’ οίκον περιορισμό οι τρεις νέοι για τον εμπρησμό επιχείρησης μετά τις μαραθώνιες απολογίες

Κατ’ οίκον περιορισμός είναι η ποινή που επιβλήθηκε, μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας, στους τρεις νέους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον εμπρησμό σε επιχείρηση στην Αλμυρίδα Αποκορώνου στα Χανιά. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί σε δεύτερο χρόνο για την περαιτέρω δίωξή τους ή όχι.

Η ανακριτική διαδικασία ήταν μαραθώνια αφού ξεπέρασε τις 11 ώρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι τρεις νέοι ηλικίας 21, 24 και 25 ετών που το ξημέρωμα της 19ης Ιανουαρίου έβαλαν φωτιά στο αρχιτεκτονικό-μεσιτικό γραφείο, παραδέχτηκαν την πράξη τους, απορρίπτοντας όμως την κατηγορία για σύσταση εγκληματικής ομάδας. Ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν εντολή από άγνωστο πρόσωπο, μέσω μηνύματος σε ψηφιακή εφαρμογή, να κάνουν τον εμπρησμό, ζητώντας παράλληλα την υποβάθμιση της κακουργηματικής δίωξης για τον εμπρησμό σε βαθμό πλημμελήματος.

Το έκαναν για τα χρήματα

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των εμπλεκομένων, τόνισαν ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε είχαν έρθει σε επαφή με τον εντολέα τους, δεν τον γνώριζαν ούτε σαν πρόσωπο, ενώ ενήργησαν για να αποκομίσουν αμοιβή για την αποστολή τους. Από τις απολογίες τους μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι χτύπησαν σε λάθος κτίριο, καθώς εκ των υστέρων κατάλαβαν ότι στόχος τους ήταν το διπλανό κτίσμα.

Οι νεαροί ενήργησαν κατόπιν εντολής ενός 78χρονου αλλοδαπού, ρωσικής καταγωγής.

Εν ενεργεία Ρώσος δήμαρχος πίσω από τον εκβιασμό και τον εμπρησμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, πίσω από τον εμπρησμό που έλαβε χώρα μέσα Ιανουαρίου στην Αλμυρίδα, σε κατάστημα επίπλων και παρακείμενο ξυλουργείο, κρύβεται ένα καλοστημένο σχέδιο εκφοβισμού με στόχο την πρώην σύντροφο ενός Ρώσου αξιωματούχου, ο οποίος μάλιστα σήμερα κατέχει θέση εν ενεργεία δήμαρχου σε αστική περιοχή της Μόσχας.

Ο ίδιος φέρεται να απαιτούσε από την πρώην του να του μεταβιβάσει σημαντικό μέρος της ακίνητης περιουσίας της.

