Ηράκλειο: Ερωτική αντιζηλία πίσω από την δολοφονία του 40χρονου που εντοπίστηκε νεκρός – Τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο να ψυχορραγεί

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Ηράκλειο: Ερωτική αντιζηλία πίσω από την δολοφονία του 40χρονου που εντοπίστηκε νεκρός – Τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο να ψυχορραγεί

Ένα νέο έγκλημα συγκλονίζει το Ηράκλειο, καθώς ένας 40χρονος βρέθηκε νεκρός, με τραύματα από μαχαίρι μέσα σε παράπηγμα όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια στα Καμίνια. Το θύμα, γνωστό στις Αρχές και στους κύκλους των χρηστών ουσιών, εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν για έντονη δυσοσμία στην περιοχή.

Ο 37χρονος ύποπτος και η μοιραία νύχτα

Για τη δολοφονία συνελήφθη ένας 37χρονος Κρητικός, επίσης χρήστης ουσιών, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα και άλλα δύο άτομα -τα οποία επίσης συνελήφθησαν- το προηγούμενο βράδυ στο ίδιο παράπηγμα. Η παρέα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατανάλωνε αλκοόλ, ενώ μέσα στη νύχτα φαίνεται πως η κατάσταση ξέφυγε.

Ο 37χρονος ξυλοκόπησε άγρια τον 40χρονο και στη συνέχεια του κατάφερε μαχαιριά στα πόδια. Παρά τα σοβαρά τραύματα του θύματος, κανείς δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οι τρεις που ήταν παρόντες, ανάμεσά τους και η γυναίκα για την οποία υπήρχε η αντιπαράθεση —η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν σύντροφος του θύματος—, τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο στο πάτωμα, αφήνοντάς τον να ξεψυχήσει αβοήθητος.

Το θύμα με τη φίλη του τις τελευταίες ημέρες

Οι αποκαλύψεις και οι συλλήψεις

Η προανάκριση οδήγησε σε ομολογία του 37χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Τον κατονόμασαν και οι δύο υπόλοιποι που βρίσκονταν στο παράπηγμα, οι οποίοι επίσης κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς δεν παρείχαν βοήθεια στο θύμα. Όλοι είναι γνώριμοι των Αρχών και συμμετείχαν κατά καιρούς σε προγράμματα απεξάρτησης.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα προσδιορίσει με ακρίβεια την ώρα θανάτου. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι αν είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως το ΕΚΑΒ, ο 40χρονος θα μπορο΄θσε να είχε σωθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο σπίτι για την προσωπικότητα σας – Τα κακά νέα για όσους επιλέγουν το κόκκινο

Θετική εξέλιξη για τα παιδιά με γρίπη και RSV στις ΜΕΘ – Αγωνία για το κοριτσάκι από το συντριβάνι

Νίκος Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο

ΕΕΑ: Ετοιμάζει στατιστική έρευνα για την απορρόφηση επιδοτήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:53 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Σαν σήμερα 12 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι: ...
05:17 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (12/2)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:10 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς των δυο νέων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο το 2024: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει 22 χιλιάρικα» – Δείτε βίντεο

Δύο χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους, ο ...
02:06 , Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Πικέρμι: Υπερχείλισε το ρέμα Βάρδας λόγω της έντονης βροχόπτωσης – Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το βράδυ της Τετάρτης την Αττική είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα