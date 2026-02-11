Ηράκλειο: Ερωτική αντιζηλία πίσω από την δολοφονία του 40χρονου που εντοπίστηκε νεκρός – Τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο να ψυχορραγεί

Ένα νέο έγκλημα συγκλονίζει το Ηράκλειο, καθώς ένας 40χρονος βρέθηκε νεκρός, με τραύματα από μαχαίρι μέσα σε παράπηγμα όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια στα Καμίνια. Το θύμα, γνωστό στις Αρχές και στους κύκλους των χρηστών ουσιών, εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν για έντονη δυσοσμία στην περιοχή.

Ο 37χρονος ύποπτος και η μοιραία νύχτα

Για τη δολοφονία συνελήφθη ένας 37χρονος Κρητικός, επίσης χρήστης ουσιών, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα και άλλα δύο άτομα -τα οποία επίσης συνελήφθησαν- το προηγούμενο βράδυ στο ίδιο παράπηγμα. Η παρέα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατανάλωνε αλκοόλ, ενώ μέσα στη νύχτα φαίνεται πως η κατάσταση ξέφυγε.

Ο 37χρονος ξυλοκόπησε άγρια τον 40χρονο και στη συνέχεια του κατάφερε μαχαιριά στα πόδια. Παρά τα σοβαρά τραύματα του θύματος, κανείς δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οι τρεις που ήταν παρόντες, ανάμεσά τους και η γυναίκα για την οποία υπήρχε η αντιπαράθεση —η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν σύντροφος του θύματος—, τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο στο πάτωμα, αφήνοντάς τον να ξεψυχήσει αβοήθητος.

Οι αποκαλύψεις και οι συλλήψεις

Η προανάκριση οδήγησε σε ομολογία του 37χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Τον κατονόμασαν και οι δύο υπόλοιποι που βρίσκονταν στο παράπηγμα, οι οποίοι επίσης κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς δεν παρείχαν βοήθεια στο θύμα. Όλοι είναι γνώριμοι των Αρχών και συμμετείχαν κατά καιρούς σε προγράμματα απεξάρτησης.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα προσδιορίσει με ακρίβεια την ώρα θανάτου. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι αν είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως το ΕΚΑΒ, ο 40χρονος θα μπορο΄θσε να είχε σωθεί.