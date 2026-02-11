Άρχισε η δίκη των αστυνομικών που κατηγορούνται για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας – Τι κατέθεσε η κοπέλα στο δικαστήριο

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΤ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Για τον βιασμό μίας 19χρονης κοπέλας μέσα στο ΑΤ Ομονοίας κατηγορούνται τρεις αστυνομικοί. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον Οκτώβριο του 2022. Σήμερα Τετάρτη η κοπέλα περιέγραψε στο δικαστήριο όσα καταγγέλλει ότι βίωσε.

Η δίκη άρχισε με τη 19χρονη να περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το βράδυ. Συγκεκριμένα είπε:

«Με οδήγησαν σε ένα δωμάτιο μεγάλο με ένα σιδερένιο τραπέζι και πολλά ντουλαπάκια lockers και μου είπαν ότι θα φώναζαν τον αξιωματικό υπηρεσίας να κατέβει. Κάποια στιγμή ακούω τον έναν να λέει στον άλλον, “με ντρέπεσαι ρε;” Δεν κατάλαβα τι εννοούσαν. Αποχωρεί κι ο επόμενος και με αφήνει με τον Τ… άρχισα να ‘μαι λίγο καχύποπτη».

Διαδοχικοί βιασμοί

Η κοπέλα κατέθεσε ότι οι δύο αστυνομικοί την βίασαν διαδοχικά και πως από το γιλέκο του τρίτου αστυνομικού αναβόσβηνε ένα κόκκινο φωτάκι. Ρώτησε τον αστυνομικό αν την καταγράφει με εκείνον να της απαντά “όχι”, και πως είναι το φωτάκι από την τελειωμένη μπαταρία της κάμερας.

Ωστόσο, στο δικαστήριο προσκομίστηκαν κάποιες εικόνες από τα πρώτα λεπτά, καθώς στη συνέχεια ο αστυνομικός έβγαλε το γιλέκο με την κάμερα.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί αρχικά είχαν τεθεί σε αργία για περίπου 2 χρόνια ωστόσο, στη συνέχεια επέστρεψαν στην υπηρεσία τους αλλά σε άλλα πόστα και περιοχές.

