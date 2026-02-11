Eurovision – Sing for Greece 2026: Το νοσταλγικό medley στο οποίο συμμετείχαν οι υποψήφιοι του Α’ Ημιτελικού

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Eurovision

Δεκατέσσερα τραγούδια και συνολικά δεκαπέντε καλλιτέχνες διαγωνίζονται στον πρώτο ελληνικό Ημιτελικό, το  βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Η έναρξη του show ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με την Klavdia να εμφανίζεται στη σκηνή. Αμέσως μετά ακολούθησε ένα medley από τους υποψήφιους, το οποίο προκάλεσε νοσταλγία σε όσους είναι θαυμαστές της Eurovision, και το παρακολούθησαν

Οι δεκαπέντε τραγουδιστές ερμήνευσαν συνολικά πέντε κομμάτια, τα οποία αποτελούν κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας στην Eurovision.

Eurovision

Eurovision

Από το «Ωτοστόπ» στο «My Number One»

Το medley ξεκίνησε με το «Ωτοστόπ», με το οποίο είχε εκπροσωπήσει η Άννα Βίσση και το συγκρότημα «Επίκουροι» την Ελλάδα στην Eurovision του 1980, στη Χάγη. Εκείνη την χρονιά η χώρα μας είχε κατακτήσει την 13η θέση.

Ακολούθησε το «S.A.G.A.P.O» του Μιχάλη Ρακιντζή, το οποίο είχαμε παρακολουθήσει στον μουσικό διαγωνισμό του 2002, που είχε πραγματοποιηθεί στο Ταλίν, και είχε οδηγήσει την Ελλάδα στην 17η θέση.

Το «Secret Combination» της Καλομοίρας, με το οποίο η χώρα μας το 2008 είχε πάρει την 3η θέση στο Βελιγράδι, ήταν το επόμενο κομμάτι που ερμήνευσαν οι δεκαπέντε καλλιτέχνες.

Μετά τη νίκη του Αλεξάντερ Ρίμπακ το 2009, το 2010 η Eurovision «ταξίδεψε» στο Όσλο. Ο Γιώργος Αλκαίος ανέλαβε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Όπα», το οποίο ενθουσίασε το κοινό και μας χάρισε την 8η θέση.

Το νοσταλγικό medley ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς οι υποψήφιοι τραγούδησαν το «My Number One», το κομμάτι με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου και όλη η ελληνική αποστολή, οδήγησαν την χώρα μας στην κορυφή της Eurovision το 2005.

23:35 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

