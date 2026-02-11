Πώς «βλέπουν» τα τουρκικά ΜΜΕ την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Το κλίμα και οι καλές προθέσεις

Δίνοντας έμφαση στην φράση του προέδρου Ερντογάν «δεν υπάρχουν προβλήματα που να μην μπορούν να λυθούν με καλές προθέσεις», τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης καλύπτουν την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας το καλό κλίμα στην συνάντηση των δύο ηγετών και των αντιπροσωπειών.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου με την Ελλάδα», είναι ο τίτλος του θέματος στο επίσημο, κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, το οποίο τονίζει ότι στο τραπέζι τέθηκαν όλα τα θέματα, ακόμα και τα πιο δύσκολα με βάση την δήλωση Ερντογάν ότι «συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς την επίτευξη του στόχου μας για αύξηση του διμερούς εμπορίου (με την Ελλάδα), το οποίο έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό (Μητσοτάκη), συζητήσαμε για άλλη μια φορά ανοιχτά και ειλικρινά τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Λίγο νωρίτερα το πρακτορείο είχε σχολιάσει ότι «ο κύριος σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι η ανάπτυξη καλών γειτονικών σχέσεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καθώς και η επέκταση και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με την αρχή της επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα.»

Η Γενί Σαφάκ

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας σημαντικές δηλώσεις», γράφει η Γενί Σαφάκ και συνεχίζει με την δήλωση του Τούρκου προέδρου: «Πάντα υποστηρίζαμε ότι, αν και τα τρέχοντα ζητήματα είναι περίπλοκα, δεν είναι ανυπέρβλητα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή πίστη, εποικοδομητικός διάλογος και βούληση για την εξεύρεση λύσης».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μιτσότακης, με τη σειρά του, δήλωσε: «Η μοίρα μας έχει καθορίσει ως κατοίκους της ίδιας γειτονιάς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη γεωγραφία, αλλά μπορούμε να σχηματίσουμε μια συμμαχία».

Η Μιλιέτ

Τον ειλικρινή διάλογο των δύο ηγετών στα ζητήματα του Αιγαίου τονίζει και η Μιλιέτ δίνοντας επίσης έμφαση στην δήλωση Ερντογάν ότι «αν και τα τρέχοντα ζητήματα είναι πολύπλοκα, δεν είναι ανυπέρβλητα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καλή πίστη, εποικοδομητικός διάλογος και βούληση για την εξεύρεση λύσης. Με χαρά διαπίστωσα ότι ο αγαπητός μου φίλος Κυριάκος και εγώ συμφωνούμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι, όπως έχουμε σημειώσει πρόοδο σε όλους τους άλλους τομείς των σχέσεών μας από το 2023, έτσι και στην επίλυση των αλληλένδετων ζητημάτων στο Αιγαίο μπορεί να σημειωθεί πρόοδος».

Η Χουριέτ

Η εφημερίδα Χουριέτ δίνει επίσης έμφαση στην δήλωση Ερντογάν για επίλυση των προβλημάτων με καλές προθέσεις. Σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν τα δύσκολα προβλήματα στο Αιγαίο, η εφημερίδα παραθέτει την δήλωση Ερντογάν ότι «το μόνο που χρειάζεται είναι καλή πίστη, εποικοδομητικός διάλογος και βούληση για την εξεύρεση λύσης».

Το Haberler.com

Ο τουρκικός ιστότοπος έχει τίτλο «Ο Ερντογάν στέλνει σαφές μήνυμα στον επισκέπτη ηγέτη: Τα προβλήματά μας δεν είναι ανυπέρβλητα». «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Άγκυρα για την 6η συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, μίλησαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου. Ο Ερντογάν δήλωσε: «Στη συνάντησή μας με τον Μητσοτάκη, συζητήσαμε για άλλη μια φορά ανοιχτά και ειλικρινά τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο δεν είναι ανυπέρβλητα. Ως δύο μέλη του ΝΑΤΟ και γειτονικές χώρες, πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου».

Ο ιστότοπος παραθέτει ακόμα τις δηλώσεις Ερντογάν για το πρόγραμμα SAFE: «Η Τουρκία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν εξελίξεις που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Ως Τουρκία, πιστεύω ότι είναι προς το κοινό μας συμφέρον να συμμετάσχουμε στις αμυντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στην Ευρώπη. Συζητήσαμε με τον πρωθυπουργό για τη Γάζα και τις εξελίξεις στην περιοχή. Απορρίπτουμε τις πρόσφατες αποφάσεις του Ισραήλ που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της παλαιστινιακής διοίκησης. Η θέση μας, όπως και αυτή των κορυφαίων χωρών του κόσμου και των αδελφικών χωρών μας, είναι σαφής».

Ο ιστότοπος SonDakika.com επίσης τονίζει την δήλωση Ερντογάν ότι τα προβλήματα των δύο χωρών «δεν είναι ανυπέρβλητα».