Πάτρα: Συνελήφθη 24χρονος που έβγαλε πιστόλι σε 22χρονο για να ψευδομαρτυρήσει

Ένας 24χρονος άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα, καθώς κατηγορείται ότι εισέβαλε ένοπλος στο σπίτι ενός 22χρονου με σκοπό να τον εκβιάσει. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για ένοπλη εισβολή, απειλή, παράνομη βία και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr. Ο 24χρονος φέρεται να μπήκε στο σπίτι του 22χρονου και να επέδειξε πιστόλι, απειλώντας τον ευθέως για τη ζωή του.

Ακολούθησε έντονο επεισόδιο μεταξύ των δύο νεαρών, το οποίο –όπως κατήγγειλε το θύμα– κατέληξε σε χειροδικία. Ο δράστης χτύπησε τον 22χρονο στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.

Η καταγγελία και η σύλληψη

Ο 22χρονος απευθύνθηκε αμέσως στις Αρχές και κατήγγειλε την επίθεση. Η Ασφάλεια Πατρών ξεκίνησε έρευνα και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου. Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρο της επίθεσης φαίνεται να σχετίζεται με προσπάθεια εκφοβισμού του 22χρονου. Ο 24χρονος φέρεται να ήθελε να τον εξαναγκάσει να καταθέσει ψευδώς σε ενδεχόμενη υπόθεση για την οποία μπορεί να καλούνταν από τις Αρχές.

Οι κατηγορίες και η δικαστική εξέλιξη

Σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκαν διώξεις για διατάραξη οικιακής ειρήνης, απειλή, παράνομη βία, πρόκληση σωματικών βλαβών, εξύβριση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα για να απολογηθεί.