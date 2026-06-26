Hellenic Train: Αναστέλλεται από 29/6 έως 3/7 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα – Με λεωφορεία τα δρομολόγια

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας αναστέλλεται από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο από τον ΟΣΕ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστέλλεται, από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας.
  • Η αναστολή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ).
  • Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστέλλεται, από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα, θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και θα συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού που θα εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής.

Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και θα συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού, που θα εξυπηρετούν τη γραμμή Πάτρα-Ρίο-Πάτρα και το αντίστροφο.

«Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site της Hellenic Train, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511.

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